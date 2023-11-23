На польському кордоні заблокували ще один пункт пропуску: скільки вантажівок стоять на в'їзд
Джерело:Держприкордонслужба
На кордоні України й Польщі заблокували пункт пропуску "Медика – Шегині". У зв'язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд.
Польські перевізники почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною на початку листопада. Як заявили водії, вони обурені "транспортним безвізом", який дозволив українським перевізникам не отримувати дозволи на двосторонні й транзитні перевезення до країн ЄС.
До теми Польські перевізники не планують зупинятися: готові блокувати кордон ще понад 2 місяці
В Польщі заблокували роботу останнього пункту пропуску
У ДПСУ повідомили, що на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині" розпочалось блокування руху вантажівок. Через це значно ускладнено рух як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд.
За попередніми даними, пункт пропуску може бути заблокованим з 23 до 26 листопада. Разом з тим, у Держприкордонслужбі наголосили, що перешкоджання руху автобусам і легковому транспорту не повинно бути.
Таким чином, від 6 листопада польські перевізники заблокували 4 пункти пропуску:
- "Гребенне – Рава-Руська",
- "Корчова – Краківець",
- "Дорогуськ – Ягодин",
- "Медика – Шегині".
Держприкордонслужба у коментарі hromadske повідомила, що на пункті пропуску "Медика – Шегині" заблоковано близько 1 400 вантажівок. На інших трьох напрямках на в'їзд в Україну очікують близько 2 600 автомобілів.
Страйк польських перевізників: що відомо
- Польські перевізники почали страйкувати й блокувати роботу контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. Перші пункти пропуску заблокували вже 6 листопада.
- На кордоні утворилися величезні черги. Водіям вантажівок доводиться чекати понад 90 годин, аби перетнути кордон.
- До страйків перевізників долучилися й словацькі перевізники. Так, 22 листопада було заблоковано роботу пункту пропуску "Вишнє – Нємецке".
- Наразі Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків. ЗА приблизними підрахунками, українська економіка за час блокування пропускних пунктів зазнала збитків на понад 400 мільйонів доларів.
- На жаль, страйки польських перевізників мають трагічні наслідки. Відомо, що 23 листопада на пункті пропуску "Корчова – Краківець" помер українець. Що стало причиною смерті – наразі невідомо. Це вже другий випадок, коли на заблокованих пунктах пропуску гинуть українці.