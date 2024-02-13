"Шахеди" загрожували Дніпру та іншим містам: де ворог запускав дрони-камікадзе

Увечері 12 лютого з'явилися повідомлення про запуск ударних безпілотників. 24 Канал розповість, де летіли "Шахеди", в яких областях оголошували тривогу та де лунали вибухи.

Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття! Ворог нещадно б'є по містах протикорабельними ракетами, зокрема застосував "Циркон" під час масованої атаки 7 лютого по Києву. Тож не наражайте себе на небезпеку.

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Де летіли "Шахеди"