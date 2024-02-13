"Шахеди" загрожували Дніпру та іншим містам: де ворог запускав дрони-камікадзе
Увечері 12 лютого з'явилися повідомлення про запуск ударних безпілотників. 24 Канал розповість, де летіли "Шахеди", в яких областях оголошували тривогу та де лунали вибухи.
Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття! Ворог нещадно б'є по містах протикорабельними ракетами, зокрема застосував "Циркон" під час масованої атаки 7 лютого по Києву. Тож не наражайте себе на небезпеку.
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Де летіли "Шахеди"
Відбій загрози атаки дронами-камікадзе. Будьте обережними, покидаючи укриття. На 00:10 13 лютого тривога в таких областях: Монітори пишуть, що Дніпро відбив атаку, триває дорозвідка. Нові вибухи в Дніпрі. Атака "Шахедів" на Дніпро триває! Чотрири групи ворожих БпЛА з півдня, сходу та півночі прямують на місто! – попередили в ПС. На Дніпро летять нові дрони. Знову ракета на Дніпро. "Шахеди" летять у Кам'янський район Дніпропетровської області. Нова група "Шахедів" із Запорізької області в Дніпропетровську, – ПС. Ракета на Дніпро, – ПС. Монітори пишуть, що Дніпро відбив першу хвилю атак. Але летять нові дрони. "Атака "Шахедами" триває! Залишайтеся в укриттях. Також є активність ворожої тактичної авіації на сході та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!" – попередили в ПС. Знову вибухи в Дніпрі. На Дніпро летить близько восьми "Шахедів". Деякі моніторингові канали пишуть, що наступні дрони летять на Дніпро з південного та східного напрямків. "Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг – залишайтеся в укриттях!" – закликали в ПС. Ще БпЛА на Запоріжжі, летять на місто із Заходу. У Дніпрі лунають вибухи. Ще дрони на Херсонщині. Монітори пишуть, що "Шахеди" летять на Дніпро з Півдня, також є загроза для Павлограда. Станом на 22:40 тривога охопила поки 4 області. Дрони тримають курс на Дніпро, – ПС. Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА.
Де зараз тривога:
Відбій загрози атаки дронами-камікадзе. Будьте обережними, покидаючи укриття.
На 00:10 13 лютого тривога в таких областях:
Монітори пишуть, що Дніпро відбив атаку, триває дорозвідка.
Нові вибухи в Дніпрі.
Атака "Шахедів" на Дніпро триває! Чотрири групи ворожих БпЛА з півдня, сходу та півночі прямують на місто! – попередили в ПС.
На Дніпро летять нові дрони.
Знову ракета на Дніпро.
"Шахеди" летять у Кам'янський район Дніпропетровської області.
Нова група "Шахедів" із Запорізької області в Дніпропетровську, – ПС.
Ракета на Дніпро, – ПС.
Монітори пишуть, що Дніпро відбив першу хвилю атак. Але летять нові дрони.
"Атака "Шахедами" триває! Залишайтеся в укриттях. Також є активність ворожої тактичної авіації на сході та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!" – попередили в ПС.
Знову вибухи в Дніпрі.
На Дніпро летить близько восьми "Шахедів".
Деякі моніторингові канали пишуть, що наступні дрони летять на Дніпро з південного та східного напрямків.
"Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг – залишайтеся в укриттях!" – закликали в ПС.
Ще БпЛА на Запоріжжі, летять на місто із Заходу.
У Дніпрі лунають вибухи.
Ще дрони на Херсонщині.
Монітори пишуть, що "Шахеди" летять на Дніпро з Півдня, також є загроза для Павлограда.
Станом на 22:40 тривога охопила поки 4 області.
Дрони тримають курс на Дніпро, – ПС.
Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА.