Путч не відбувся, – Качура про мітинги на Майдані та під Офісом Президента

Олександр Качура прокометував акції у Києві 1 грудня. Зокрема політик пояснив, що "путч таки не відбувся".

Нардеп від "Слуги народу" також заявив, що потрібно шукати компроміс щодо підприємців, які теж виходили на акцію протесту під парламент. Про це політик заявив у коментарі 24 каналу.

До теми "Держпереворот" та його "протестувальники": що відбувалось на Майдані і під ОП 1 грудня

Путч не відбувся

Качура пояснив, що "кожен має право на протест, згідно з Конституцією". Проте зауважив, що:

"це повинен бути мирний протест";

"ми завжди розраховуємо, що хлопці, які захищають нашу територіальну цілісність й охороняють порядок на вулицях, які є учасниками АТО, брали участь в Євромайдані, Революції Гідності – не повинні постраждати й не повинно бути ніяких радикальних дій, однозначно".

Бачу, що зараз путч не відбувся – півтори тисячі людей прийшли на акцію,

– підсумував Качура.

З приводу пікету підприємців, то політик запевнив, що "потрібен діалог" та потрібно "робити все, щоб не відбувалось радикалізації протестів ФОПів".

"Маленькі підприємці, які нічого не просять у держави – заробляють для себе, сплачують податки, створюють робочі місця. Треба знайти з ними компроміс. Тому що, якщо ці люди втратять можливість працювати, то вони підуть на біржу праці. Держава не може забезпечити їх роботою", – заявив політик.

Коротко про протести у Києві