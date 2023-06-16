Блідий, з "восковим" обличчям: Путін наговорив маячні на форумі і образив Зеленського

Доки російська економіка демонструє від'ємні успіхи, Володимир Путін виповз на економічний форум. Там бункерний дід (або один з його двійників) почав нити через контрнаступ ЗСУ.

Росія почала війну у 2014 році, окупувавши Крим та частину Донбасу. Зараз російські загарбники скоюють геноцид українців та стирають міста й села з лиця землі. Тим часом бункерний дід взявся брехати, що війну почав "український режим".

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Вочевидь, з пам'яттю у Путіна стає все гірше, бо нових методичок запам'ятати він не може. Натомість далі повторює стару байку про якихось "західних спонсорів", начебто зацікавлених у війні.

Путін боїться зброї та техніки, яку отримує Україна

Путін вже не може приховати свого страху перед зброєю та технікою, яку отримує Україна від держав-союзниць. "Бункерний дід" розмріявся, що військова допомога "скоро закінчиться". Водночас й тут він не вгадав: країни-партнерки неодноразово наголошували, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Бункерний" бреше про втрати Росії

Росія у війні з Україною зазнала колосальних втрат. Станом на 16 червня відомо про 218 500 "пакетизованих". Ритуальний – єдиний бізнес, який наразі процвітає у Росії. Окупантів не встигають ховати. Тим часом Путін, думаючи, що він когось надурить розповів про якісь абсолютно фантастичні "втрати" України. У голові бункерного діда вони складаються як 10 до 1. Також Путін пофантазував про якісь 186 танків, які начебто "втратила" Україна.

Путін про Зеленського

Далі Путін традиційно по методичці перейшов до образ Володимира Зеленського та назвав його "ганьбою єврейського народу". "Бункерний дід", схоже, не може змиритися, що його брехня нікого не цікавить. Путін вже став посміховиськом для всього цивілізованого світу. А свою ганьбу Росія не зможе змити ніколи.

Варто зауважити, що під час виступу Путін виглядав вкрай погано. Або це був справді "бункерний дід", або у його двійника теж почались якісь проблеми зі здоров'ям. На деяких кадрах можна побачити, що шкіра Путіна – бліда та наче воскова.