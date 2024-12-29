У Путіна сильно "пригорає": яка проблема критично загостриться в Росії у 2025 році
За майже три роки війни Росія зазнала важких втрат – особового складу та техніки на фронті. Також санкції здійснюють шалений тиск на її економіку, що відчуває кожен росіянин. Кремль може сподіватися на певні домовленості з Дональдом Трампом. Проте перспективи на 2025 рік у російської влади невеселі.
Таку думку висловила 24 Каналу політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зазначивши, що Владіміру Путіну не вдасться ніколи перемогти у війні, а Трамп не зможе укласти "гнилий мир". Водночас очільник Кремля зауважив, що Росія у 2025 році нібито продовжить досягати всіх цілей "спеціальної воєнної операції".
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Путін до цього точно не готовий
"Зараз очевидно, що у Путіна сильно "пригорає", причому не стільки в економіці, скільки у рекрутингу "гарматного м'яса" для російської армії", – наголосив Ейдман.
В Росії зараз побиті всі рекорди щодо сум виплат контрактникам. Так, у Самарській області платять 3,6 мільйона рублів за укладення контракту з добровольцями, які згодні воювати в Україні.
Ціни на "гарматне м'ясо" зростають нестримними темпами. Цей процес не може відбуватись нескінченно, тому що жодний бюджет не потягне такі кошти. Також через це розганяється інфляція, –
зауважив політолог.
Все складніше, за його словами, губернаторам "купувати" контрактників. Від них Кремль вимагає все більшу їхню кількість, а губернатори не знають, як далі залучати росіян, які не хочуть йти воювати. Тому вони в паніці підіймають суму виплат.
Водночас до загальної мобілізації Путін точно не готовий, тому у 2025 році він має знайти якесь розв'язання цієї проблеми. Імовірно він буде змушений піти на оголошення тотальної мобілізації. І це напружує його,
– підкреслив соціолог.
Однак Кремль, на думку Ейдмана, не вміє формувати стратегічні плани, російська влада може вирішувати тільки тактичні завдання. Путін намагається це зараз робити, просуваючись на Донеччині, і цим російська армія буде займатися у 2025 році.
Тому що нічого нового Кремль не вигадає, окрім того, як, з одного боку, спроб продиратися крізь українську оборону, а з іншого – шантажувати Захід новою зброєю. Також вони намагатимуться знищити українську енергетичну інфраструктуру. Проте все це ми вже бачили за майже три роки війни,
– резюмував Ігор Ейдман.
До слова, політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що задля скорішого краху Росії на неї потрібно здійснювати тиск – трьома способами: за допомогою військових, які б'ють ворога на фронті; спецпідрозділів, які вбивають "верхівки" Кремля; санкцій від міжнародних партнерів.