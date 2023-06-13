Змінюються, але залишаються тими самими: Путін остаточно заплутався в цілях "СВО"

Російський диктатор заплутався у так званих "цілях" війни проти України. Цього разу Путін заявив, що вони нібито "змінюються відповідно до поточної ситуації", проте тут же "залишаються тими самими".

Пропагандисти написали, що відповідну заяву глава Кремля зробив 13 червня. Не зумів Путін змовчати й про вступ України в НАТО, пише 24 Канал.

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Що відомо про заяву Путіна

Цілі "спецоперації" змінюються відповідно до поточної ситуації,

– заявив Путін.

Однак тут же уточнив, що нібито насправді в цілому ці "цілі" залишаються тими самими та носять "фундаментальний характер". Однак, чому війна в Україні насправді повинна мати для Росії нібито "фундаментальний" характер, Путін не пояснив. Хоча росіяни вже понад рік даремно гинуть самі не розуміючи, навіщо.

Ще у 2022 році українська розвідка пояснювала, що окупанти не розуміють цілей кремлівської "спецоперації" в Україні.

Путін прокоментував вступ України в НАТО

Коментуючи вступ України в НАТО Путін заявив про "загрози для них". Проте, про які саме "загрози" мовиться, диктатор не сказав.

"Це наші історичні території, з населенням російськомовним. І в НАТО... Не обнагліли, ні?", – абсурдно заявив Путін.

Хоча називати Україну "своїми історичними територіями" може тільки Путін, в реальності якого нашу державу нібито "створив" Ленін, але вже після своєї смерті.