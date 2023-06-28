Путін боїться бунту і озброює свого соратника, – політтехнолог

Після заколоту власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина диктатор Владімір Путін боїться нового бунту. Бункерний дід надає важке озброєння для росгвардії, якою керує його соратник Віктор Золотов.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, це свідчить про те, що Путін дуже перелякався після бунту вагнерівців.

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Путін перелякався не на жарт

Тизенгаузен підкреслив, що росгвардія – фактично особиста армія Путіна, бо з її керівником Золотовим у диктатора тісні зв'язки. Однак річ у тім, що Кремлю буде складно виділити танки для росгвардійців, найімовірніше, доведеться забирати їх з фронту.

Таке рішення Путіна свідчить про те, що бункерний дід не на жарт перелякався заколоту Пригожина, а всі його байки про "все під контролем" – це просто маячня.

Яку користь принесуть танки? Танки – це виключно історія про новий бунт та важку техніку, яка встане на підступах до Москви та буде охороняти місто. Путін боїться нового бунту та озброює свого соратника Золотова,

– зазначив політтехнолог.

Тизенгаузен про заколот Пригожина: дивіться відео

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