Путін боїться сили, його "червоних ліній" вже немає, – Bloomberg

Захід надає Україні допомогу, схиляючись до обережності. Зокрема, надану техніку визначають як постачання нашій державі озброєння для оборони.

Мовляв, так, Владімір Путін та вся російська громадськість не зможуть пред'явити постачання оборонної зброї як перетин "червоної лінії". Та колумніст Андреас Клют написав, що Україні для захисту себе потрібно піти далі та вигнати росіян з тимчасово окупованих територій.

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"Червоні лінії" Путіна та допомога Заходу

На тактичному рівні відмінність між обороною і нападом, таким чином, зникає. Україна не може виграти, а Росія не може програти, якщо українці не зможуть дати бій росіянам,

– мовиться в колонці.

Саме тому автор пише, що США, Німеччина та інші союзники мають таки надати основні бойові танки та інше озброєння, якого вимагає Україна.

Проте, є одна умова – Київ не має використовувати зброю Заходу для завдання контрудару по самій Росії. І, ймовірно, ЗСУ взагалі "повинні утриматися від таких ударів".

"Якщо Кремль, з Путіним чи без нього, має червону лінію, то таке вторгнення буде її перетином – так передбачає російська ядерна доктрина", – вважає Андреас Клют.

Путін може просто блефувати та боїться сили

Проте Клют тут же додає, що немає сенсу сильно хвилюватись за так звані "червоні лінії" Владіміра Путіна. Адже навіть якщо вони є у Путіна, то скоріше за все нагадують щось середнє між "пурпуровими каракулями та рожевим відтінком".

З його кадебістським мисленням він може просто блефувати, коли брязкає ядерною шаблею і робить інші диявольські погрози. Як і всі хулігани, він хоче вселяти страх, але боїться сили,

– вважає Андреас Клют.

Ба більше, він вважає, що краще нехай російський диктатор турбується через "червоні лінії" Заходу.

Хоча пригадує, що Путін виніс урок з 2014 року під час окупації Криму. Адже вважав, що він зможе перемогти Україну, розділивши та шантажуючи та примушуючи Захід прийняти результат.

Проте Владімір Путін тепер має зрозуміти, що він помилився у всьому. Окрім цього, автор зауважив, що:

глава Кремля має продовжувати помилятись;

найкраща політика для українців – боротися з ворогом усіма силами;

для Заходу – дати нам все необхідне для перемоги.

Допомога Україні: важливе