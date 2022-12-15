Путін боїться України, бо розуміє, що без нас вже домінував би у Європі, – ОПУ

Російський диктатор Владімір Путін щиро боїться України та українців. Адже якби не усі ми, то він би вже тотально домінував у Європі.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна зараз буквально бореться з "російською заразою". Але Путін, боячись українців, все одно до останнього намагатиметься вбивати.

До теми Міжнародне право дозволяє нам знищити все, що стосується Росії, – Подоляк

Це його сутність. Він про це і говорить. Коли він малює якісь картинки, чому зайшов в Україну, то це все не має жодного значення. Має значення одне – він просто реалізує свій комплекс ненависті до нас. Водночас він дуже щиро боїться українців, бо розуміє, якби не Україна, то він тотально домінував би в Європі сьогодні як звик,

– зазначив Подоляк.

Усі розуміють, що Путін говорить маячню

Як наголосив Подоляк, Путін звик – коли він говорить, то люди фактично не слухають сенс його промови, а звертають увагу на "магію його присутності". Це було і серед європейських політиків. До початку та навіть до середини війни вони так само звертали на цей ефект. Утім, зараз вже усвідомлюють, що диктатор говорить абсолютно безглузді речі.

Зараз Путін не розповідає про абсурдні "денацифікації". Йому буквально потрібно знищити Україну, щоб повернутися до так званої "ери домінування".

"Для того, щоб Путін повернувся до своєї "ери домінування", яку він вибудовував 20 років, йому треба попри все максимально жорстоко знищити лише одну країну. Саме тому сьогодні він вже не говорить про так звану "денацифікацію" – це все вже не має жодної різниці. Він відверто та прямо на усіх майданчиках говорить, що масово вбиватиме українців. Ми маємо це зафіксувати – це є конкретним проявом конкретного злочину", – наголосив Подоляк.

Натомість Путін таки скасував свою щорічну пресконференцію та звернення до парламенту. На думку Подоляка, диктатор десь підсвідомо розуміє, що все, що він говоритиме, не матиме сенсу. Адже там знову буде стара "методичка" про "бамбілі Данбас", "нацисти" тощо.

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Особливо це не спрацює в російському парламенті, де в депутатів будуть лише дві емоції – страх та ненависть. Адже буквально нещодавно вони собі "жирували", а тепер мусять затягувати паски.

Чому? Тому що ці люди "барствували". Росія себе поводила як? "Ми всьо можем. Бойтесь нас". Так вони їздили по Європі. Купляли собі там якісь будівлі, машини, яхти. А сьогодні вони розуміють, що вони ніхто. До них ставляться, як до мерзенної купи людей, які більше не мають права заїхати на Лазурний берег у Франції,

– підкреслив Подоляк.

Попри це, російські еліти бояться відповідальності за нелояльність до Путіна. Адже він ще має ресурс з ними розібратися. Хоч вони й ненавидять його за те, що той зруйнував їхній звичний спосіб життя.

Загиблих окупантів більше, ніж у зведеннях

Як зазначив Михайло Подоляк, загиблих російських окупантів значно більше, ніж у зведеннях. Кількість може коливатися від 100 до 120 тисяч осіб. Тут ще не враховані санітарні втрати, які також є дійсно великими. Саме тому мобілізація в Росії триває.

Крім того, Подоляк відреагував на петицію, яку росіяни підписують проти так званої "спецоперації". Він вважає її неефективною. Вона нічого не вирішить.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що Росія готує ще близько 200 тисяч військових. Вони можуть залучити їх на різних напрямках. Зокрема – на повторний наступ на Київ.