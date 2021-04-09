Путін буде вимушений зробити фатальний крок, – російський публіцист про наступ Росії на Україну

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Росія розуміє, що Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну. Зокрема в разі початку великих силових дій.

Джерело:

24 канал

Наразі президент Росії Володимир Путін наважується на фатальний для себе крок. Про це в ефірі заявив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський.

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Піонтковський: Путін блефує

За його словами, таке рішення приведе Росію до прямого зіткнення із США.

Путін не готовий, але буде вимушений це зробити (напасти на Україну – 24 канал). Цей блеф, гра "в мишки", шаленство продовжуються вже 2 тижні,
– зазначив Піонтковський.

Він зауважив, що Путін наче грається одночасно і з Україною, і з Америкою. "Він не може перекидатися у сказі нескінченно. Він буде змушений виконати свою обіцянку і зробити цей вчинок самогубця для Росії", – додав російський опозиційний публіцист.

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Розміщення російських військ біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу