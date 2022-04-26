Путін "дав добро" на участь ООН і Червоного Хреста в евакуації з Маріуполя, – ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерреш 26 квітня зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним в Москві. Президент держави-агресорки начебто погодився на те, щоб ООН взяла участь у евакуацію цивільного населення з Маріуполя.

Про це Організація Об'єднаних націй повідомила у соцмережах. Мовляв, Володимир Путін погодився на евакуацію цивільного населення з "Азовсталі" – при участі Червоного Хреста та ООН.

Раніше Генсек ООН запропонував створити контактну групу у форматі ООН – Росія – Україна

Путін цинічно сказав, що Росія почала вторгнення – відповідно до статуту ООН

Антоніу Гуттереш наголосив Путіну, що вважає, що дії Росії щодо України є саме вторгненням. Глава Кремля на це цинічно заявив, що те, що в Росії називають "спецоперацією", начебто не суперечило статуту ООН.

Російський президент сказав генсеку ООН чергову неправду: мовляв, бойових дій в Маріуполі вже немає і почав запевняти Гутерреша, що українські військові "прикриваються цивільним населенням".

Гуманітарні коридори з "Азовсталі": що відомо

Українська сторона вимагає 2 окремі коридори з Маріуполя: один з "Азовсталі", а другий – з самого міста.

За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, Росія весь час зриває будь-які домовленості.

Людей скликали на евакуацію до України, а натомість силоміць вивозили на російську територію.

Саме через це українська сторона впродовж останніх 2 днів не організувала жодного коридору.

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