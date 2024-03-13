Путін у "хатинці": якими хворими ілюзіями продовжує жити агресор

Владімір Путін продовжує існувати у світі вже відомих політичних наративів, які він висловлював і до початку великої війни з Україною і під час неї.

Елемент шантажу

У великому інтерв'ю Путіна пропагандисту Дмітрію Кісєльову агресор заявив, що буде здійснювати ядерні випробування виключно у відповідь на дії США. Найголовніше, що хотів Путін донести в інтерв'ю – це те, що Росія не збиралася застосовувати тактичну ядерну зброю у 2022 році.

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Тоді, коли росіянам довелося залишити окупований Херсон, не було, мовляв, навіть потреби у застосуванні тактичної ядерної зброї. Та разом з цим елемент шантажу існує в тому, що Путін підкреслює, що Росія технічно готова до застосування ядерної зброї і може зробити це у будь-який момент, коли у цьому виникне необхідність.

Ось цей момент "технічної готовності" країни, в якій вже багато десятиліть не було випробувань ядерної зброї, є головним меседжем, який Путін хотів донести до Заходу. Це і є елемент шантажу.

Щодо перемовин з Україною про закінчення війни Путін не сказав нічого нового. По-перше, агресор дає зрозуміти, що йому не потрібні перемовини саме з Україною, він хоче говорити з Заходом. Росія готова до закінчення війни лише на якихось гарантіях безпеки, які можуть дати США. Та найголовніше, що Путін не може пояснити, якими можуть бути ці гарантії безпеки. Він не повертається до відомого документу, який російське МЗС запропонувало країнам НАТО перед нападом на Україну.

Нагадаю, що в цьому документі малася на увазі не просто відмова НАТО від розширення завдяки колишнім радянським республікам, але й виведення новітніх озброєнь з країн Центральної та Південної Європи, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

Це є важливим моментом у конфлікті Росії та Заходу. Адже Кремль ставить під сумнів не лише суверенітет України та колишніх радянських республік, але й суверенітет країн НАТО та ЄС. Очевидно, що такі умови Росії ніхто не прийме. Тим більше, що за 2 роки НАТО не тільки не зменшилося, а навпаки розширилося.

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Путін відповів на заяви Макрона

Ще однією умовою для перемовин Путін називає так зване "визнання територіальних реалій". Ба більше, коли Кісєльов запитав у Путіна, чи є в нього сподівання, що Одеса увійде до складу Росії, очільник Кремля зовсім цього не спростував. Це свідчить про наявність у нього планів з окупації усього Сходу та Півдня України, як найменшої мети для агресії. Путін навряд чи відмовився від цих планів, адже досі вважає, що Україна має визнати окуповані території російськими.

Усі тези про перемовини можна вважати умовними, бо вони не вносять жодних наративів, які можна було б назвати новими у висловлюваннях Путіна за останні роки.

Також важливим є факт, що Путін був змушений відповідати на заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливої присутності військ НАТО в Україні. Тут у Путіна досить прості тези:

якщо в Україні з'являються американські війська, то він вважатиме це інтервенцією проти Росії;

якщо війська інших західних країн – то вони не змінять ситуацію на полі бою, і Путін, мовляв, взагалі не розуміє, який у них сенс;

якщо війська Польщі та інших сусідніх країн – вони з України вже не підуть, бо будуть "намагатися забрати собі її території".

В ідеї, що Росія готова віддати території України іншим держава, нема нічого нового. Кремль вважає, що може розпоряджатися чужими територіями. Російське керівництво мало плани окупації більшої частини України, щоб передати деякі регіони країнам Європи в обмін на їхню лояльність.

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Це абсолютно маразматична ідея, яка ніколи не мала нічого спільного з реальністю і нічого спільного з планами сусідніх країн. Вони знають, що на цих територіях живе переважна більшість українського населення, і кожна країна, яка б захотіла приєднати такий регіон, перетворилася б на державу зі значною українською національною меншістю, що повністю змінило б її демографічний та політичний характер. Але це не те, про що думає Путін, який проголошує українців росіянами.

Шизофренічне бачення Путіним того, як виглядає окупація сусідньої держави, не поділяє жоден розсудливий політик у світі.

Якщо глянути на головні тези, то великих новин не було. Путін продовжує жити у власному божевільному світі, в якому перебуває вже дуже давно.