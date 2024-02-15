Байден кращий за Трампа, Блінкен "своя людина", а Карлсон небезпечний: Путін дав нове інтерв'ю

Владімір Путін ввійшов в азарт. Нещодавно він дав інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону. Тепер же поспілкувався з іншим псевдожурналістом, в якому наговорив ще чимало такого, що не налазить на голову.

Так, Владімір Путін дав інтерв'ю російському журналісту пропагандистського каналу "Россия-1" Павлу Зарубіну. Йому він поскаржився на Такера Карлсона та зробив ще чимало заяв, передає 24 Канал.

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Карлсона назвав "небезпечною людиною"

Російський президент побідкався, що від інтерв'ю з Такером Карлсоном він не отримав повного задоволення. Мовляв, його позбавили можливості давати гострі відповіді на гострі питання.

Ба більше, Карлсона він назвав "небезпечною людиною". Це він пояснив тим, що під час інтерв'ю американський пропагандист обрав тактику терплячого слухача. Водночас той факт, що лідери Заходу подивилися це інтерв'ю, Владімір Путін назвав хорошим.

Добре, що вони дивляться і слухають те, що я говорю. Якщо нам сьогодні з якихось причин, пов'язаних із ними, не вдається вести прямий діалог, то ми повинні бути вдячні пану Карлсону за те, що ми можемо це робити через нього як посередника. Тож те, що вони дивляться, слухають – добре,

– заявив Путін.

Водночас він заявив, що Карлсона можуть заарештувати у США. Мовляв, "Ассанж же сидить". І, якщо це станеться, додав російський диктатор, США буцімто продемонструють всьому світу своє справжнє обличчя "ліберально-демократичної" диктатури.

Що штовхнуло на так звану "СВО"

Владімір Путін продовжує вигадувати причини, чому він вирішив здійснити повномасштабне вторгнення. Цього разу, запевняє він, безпосереднім тригером для початку так званої "СВО" буцімто стали відмова України від Мінських угод, а також так звані удари по Донбасу.

Владімір Путін бідкався, що деякі журналісти буцімто пересмикнули його слова. Мовляв, саме вони писали про те, що на повномасштабне вторгнення його штовхнула загроза НАТО.

Він не зупинявся. Також заявив, що шкодує, що активних бойових дій не почали раніше. Кремлівський диктатор запевняв, що буцімто розраховує на адекватність українського керівництва. Чергова дивна заява з урахуванням того, що він регулярно називав владу у нашій країні нелегітимною.

Блінкен – "наша людина"

Крім того, в цьому так званому інтерв'ю Владімір Путін розповів про так звані архівні документи, які стосуються Блінкена. Державного секретаря США він назвав "нашою людиною".

Він також не оминув увагою президентських перегонів у США. Каже, що для Росії Джо Байден буцімто кращий за Дональда Трампа. Мовляв, він більш прогнозований.

Водночас російський президент вирішив не ставити діагнозів Джо Байдену. Але бідкався, що політика Адміністрації президента США найвищою мірою шкідлива для країни-агресорки.

Не вважаю Байдена недієздатним, я нічого подібного не бачив, але я не лікар, не можу давати оцінку,

– зазначив Путін.

Тим часом кремлівський диктатор запевнив, що Росія буцімто готова працювати з будь-яким президентом США, якого обере американський народ. Але сам би хотів, щоб ним став Джо Байден. Цікаво, що на це скаже Дональд Трамп, який регулярно висловлює свою симпатію Владіміру Путіну.