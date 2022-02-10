Путін дав обіцянку, – російський журналіст припустив кінець діалогу Росії із Заходом

Росія разом із Білоруссю розпочали спільні військові навчання. Глава Кремля взяв на себе певні зобов'язання після закінчення цих навчань.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко. За його словами, обіцянки відбулись якраз під час зустрічі Володимира Путіна з Еммануелем Макроном.

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Яковенко: Його за язик ніхто не тягнув

Журналіст підкреслив, що це дійсно безпрецедентні за масштабом навчання. По ідеї Путін має вивести всі війська з Білорусі й повернути їх на місце дислокації 20 лютого, коли завершаться навчання.

Думаю, що 20 – 21 лютого буде якраз той момент, коли багато що проясниться – чи дотримується Путін хоч якісь зобов'язання. Його за язик ніхто не тягнув. Він дійсно пообіцяв Макрону забрати з Білорусі все військо. Ігор Яковенко Російський журналіст

Яковенко зауважив, що у разі того, якщо очільник Кремля не дотримається обіцянки значить із ним узагалі немає про що розмовляти остаточно. "Тут тонка межа, яка відділяє блеф", – додав він.

Журналіст із Росії прокоментував обіцянки Путіна: дивіться відео

Російсько-білоруські навчання: коротко