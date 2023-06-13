Путін заявив, що Азовське море "належить Росії" і денонсував договір з Україною

Російський диктатор Владімір Путін підписав указ, згідно з яким його країна виходить з договору про співпрацю з Україною в Азовському морі та Керченській протоці. Відповідний документ оприлюднили на сайті Путіна 13 червня.

Як зазначається у документі, закон набирає чинності від дня публікації. Власне, Путін затвердив, що після фейкового референдуму берега Азовського моря і Керченської протоки нібито стали належати тільки Росії, пише 24 Канал.

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Про що йдеться в законі

Глава російської держави підписав федеральний закон "Про денонсацію договору між Російською Федерацією та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки",

– пише у документі.

У супровідних матеріалах вказується, що Росія вважає, що "Україна втратила статус прибережної держави" щодо акваторій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Путін вважає, начебто після фейкового референдуму і спроби анексії цих українських областей береги Азовського моря і Керченської протоки стали належати виключно Росії.

Варто нагадати, що цей договір між Росією та Україною визначав статус Азовського моря та Керченської протоки. Договір був підписаний Путіним та Кучмою у Керчі 24 грудня 2003 року.

Він визначав порядок спільної діяльності в галузі судноплавства, включно з його регулюванням та навігаційно-географічним забезпеченням, рибальства, захисту морського середовища, екологічної безпеки, а також пошуку та рятування в Азовському морі та Керченській протоці.

24 лютого 2023 року Верховна Рада України денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря. Йдеться про договір між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, а також про угоду про створення Чорноморської групи Військово-морського співробітництва. Таким чином Україна вийшла з усіх договорів із Росією щодо Азовського моря.