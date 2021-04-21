Путін домігся своїх цілей, але йому доведеться збавити оберти, – Гармаш

Дії глави Кремля Володимира Путіна визначаються не стратегічно, а тактичними та геополітичними подіями. Втім, зараз йому доведеться "збавити оберти".

Таку думку висловив представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він зауважив, що зараз не слід очікувати на наступ зі сторони Росії, бо Путін уже домігся свого.

Зверніть увагу Донбасу можуть торкнутись червоні лінії, про які говорив Путін, – Гармаш

Він пояснив, що не бачить умов для широкомасштабного наступу Росії на Україну, тому що економічно та політично це обійдеться буде дорого.

На мій погляд, Росія по максимуму витиснула все з цієї ситуації. Путін досягнув своїх цілей,

– сказав Гармаш.

Як зазначив представник ТКГ – основною метою Путіна був дзвінок Джо Байдену. Тобто, публічний діалог російського президента з американським, який назвав його "вбивцею".

Плани Путіна щодо Донбасу

Ще одна мета, як додав Гармаш, безпосередньо стосується Донбасу. Зокрема, це суб'єктивізація тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

"Я думав, що побачивши, що Зеленський не піддається на тиск та шантаж, йому доведеться збавити оберти", – наголосив Гармаш.

Гармаш про плани Путіна: дивіться відео