А де кадрові військові: Путін доручив ексглаві "Вагнера" сформувати добровольчі підрозділи

Російський диктатор Володимир Путін доручив екскомандиру ПВК "Вагнер", позивний "Сєдой" Андрію Трошеву зайнятись формуванням "добровольчих підрозділів".

Відповідні настанови озвучив диктатор на зустрічі з Трошевим і заступником міністра оборони Росії Юнус-Беком Євкуровим. Стенограму розмови в Кремлі опублікували 29 вересня.

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За словами Путіна, Трошев "знає про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла найкращим і найуспішнішим чином", тому що той понад рік воював "у такому підрозділі".

На останній зустрічі ми говорили про те, що ви будете займатися формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, перш за все, звичайно, в зоні спеціальної військової операції,

– сказав Путін.

Хто такий Андрій Трошев

Андрій Трошев – полковник у відставці, колишній начальник штабу ПВК "Вагнер" із позивним "Сивий". Він отримав звання Героя Росії за взяття Пальміри у 2016 році. Трошев не підтримав збройний заколот засновника приватної військової компанії Євгена Пригожина наприкінці червня.

Трошев зараз працює у міноборони Росії, це підтвердив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Раніше він був помічником покійного керівника "Вагнера" Євгена Пригожина, який загинув під час катастрофи літака, що летів з Москви в Санкт-Петербург минулого місяця.