Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем літаками з "Кинджалами"
Російські загарбники почали патрулювати небо над Чорним морем за допомогою МіГ-3К. Літаки будуть озброєні комплексами "Кинджал".
Російський диктатор Владімір Путін під час пресконференції 18 жовтня заявив, що відтепер Повітряно-космічні сили Росії постійно патрулюватимуть простір над Чорним морем.
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Окупанти застосовуватимуть МіГ-31К в Чорному морі
За словами російського диктатора, над Чорним морем патрулюватимуть літаки Міг-31, озброєні далекобійними ракетами "Кинджал".
На моє доручення Повітряно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем,
– сказав він.
Вочевидь, це неспроста – окупанти нажахані передачею ATACMS Україні. Зазначимо, що Путін назвав це "черговою помилкою США". Також він заявив, що Росія нібито зможе збивати ці ракети.
Що варто знати про МіГ-31К
Те, що росіяни підійматимуть МіГ-31К над Чорним морем, означатиме, що всеукраїнські повітряні тривоги можуть почастішати. Адже ракета Х-47м2 "Кинджал", яку він несе, може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Тож коли цей винищувач підходить до пускових рубежів, повітряна тривога оголошується по всій території України.
Особливості "Кинджала"Швидкість цієї ракети – 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Одразу після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і летить на великій швидкості вниз, при цьому маневрує по траєкторії польоту. Раніше Україна не мала технічної можливості збивати "Кинджали", однак 4 травня 2023 року перша така ракета була знищена за допомогою американської системи Patriot.