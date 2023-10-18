Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем літаками з "Кинджалами"

Російські загарбники почали патрулювати небо над Чорним морем за допомогою МіГ-3К. Літаки будуть озброєні комплексами "Кинджал".

Російський диктатор Владімір Путін під час пресконференції 18 жовтня заявив, що відтепер Повітряно-космічні сили Росії постійно патрулюватимуть простір над Чорним морем.

Дивіться також Біля Кримського мосту будують "нові бар'єри": супутникові знімки

Окупанти застосовуватимуть МіГ-31К в Чорному морі

За словами російського диктатора, над Чорним морем патрулюватимуть літаки Міг-31, озброєні далекобійними ракетами "Кинджал".

На моє доручення Повітряно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем,

– сказав він.

Вочевидь, це неспроста – окупанти нажахані передачею ATACMS Україні. Зазначимо, що Путін назвав це "черговою помилкою США". Також він заявив, що Росія нібито зможе збивати ці ракети.

Що варто знати про МіГ-31К

Те, що росіяни підійматимуть МіГ-31К над Чорним морем, означатиме, що всеукраїнські повітряні тривоги можуть почастішати. Адже ракета Х-47м2 "Кинджал", яку він несе, може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Тож коли цей винищувач підходить до пускових рубежів, повітряна тривога оголошується по всій території України.