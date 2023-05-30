За Пригожиним можуть стояти якісь сили: скільки продовжувалася кампанія з його знищення
Євгєній Пригожин відверто не шанує російську армію і дозволяє собі досить різкі висловлювання на адресу Генштабу. Ймовірно, він досі живий і продовжує сипати відчайдушними словами, бо за ним хтось стоїть.
Про це сказав російський публіцист із США Андрій Піонтковський, інформує 24 Канал. Він припустив скільки вже може тривати операція з його ліквідації.
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Ймовірний покровитель Пригожина
Ще на початку року представники російського Генштабу могли ставити питання Путіну щодо Пригожина і скільки ще той відверто буде над ними знущатися. Вони не могли прибрати його, бо боялися Путіна. Тоді бункерний очільник прийняв проміжкове рішення і замінив Суровікіна на Герасимова. Але присадити Пригожина не зміг.
Кампанія зі знищення Пригожина продовжувалася. Після 6 травня, коли Путін був названий так, як сказав про нього Пригожин, це не влаштувало нікого. Чому Герасимов, Шойгу і вже Путін ведуть себе як "пєтушки" і не вбили Пригожина, бо значить за ним стоять якісь сили, з якими Путін має рахуватися,
– пояснив Піонтковський.
Найближчий тиждень має показати чи є хтось сильніший для спротиву у кремлівської верхівки. Питання – чи може вступити в гру КДБ. І тут вже вирішуватиметься хто контролюватиме силові структури.
"За 12 днів у воєнному бункері мають відбутися знаменні події. Ця схема здається достатньо переконливою. Чому не вбили Пригожина – здається, не можуть, але в них ще є шанс", – додав публіцист.
Андрій Піонтковський про діяльність Пригожина: дивитись відео
Діяльність Пригожина: останнє
- Пригожин продовжує підривати авторитет Путіна. Він провалив захоплення Бахмута, але в американському Інституті вивчення війни припускають, що в Москві могли затримувати певні його операції на цьому напрямку, бо вони не були вигідні Путіну. Остання заява ватажка вагнерівців про те, що треба мати сталевий характер почавши війну, могла бути адресована безпосередньо російському президенту. Ймовірно, той не дав Пригожину якусь обіцяну нагороду.
- Пригожин тікає з Бахмута, бо боїться українського контрнаступу і хоче оголосити себе переможцем в очах російського народу. Путін вимушений рахуватися з ватажком вагнерівців, який вже є самостійною одиницею.
- Вивівши своїх найманців з Бахмута, Пригожин вчергове хоче принизити російське військове керівництво. Раніше за такі дії розстрілювали, але зараз є ймовірність того, що за тиждень має щось відбутися.