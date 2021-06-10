Путін досі живе в СРСР, – Казанський

Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистам прокоментував можливість вступу України до НАТО. Однак російський президент ще й досі поводиться так, ніби живе в Радянському Союзі.

Член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський зазначив, що Путін напряму погрожує Україні. За його словами, очільник Кремля чомусь вважає, що всі мають зважати на реакцію Москви щодо важливих питань.

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Україна живе в інших реаліях

Як зауважив Казанський, Путін не розуміє, що Україна живе у зовсім інших реаліях, ніж Росія. Зокрема, він вважає, що українська держава повинна запитувати в нього дозволу з приводу вступу до НАТО.

Однак Казанський зазначив, що Україна є незалежною, тому самостійно може вирішувати, як їй поводитися та куди вступати.

Мені здається, що Путін досі живе в СРСР. Він не розуміє, що в нас вже інші реалії,

– наголосив журналіст.

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Казанський прокоментував інтерв'ю Путіна: дивіться відео

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