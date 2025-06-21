"Путін дуже цього хоче": Зеленський відповів, чи виживе Україна без США
- Президент Зеленський заявив, що Путін хоче, щоб Україна залишилася без допомоги США, і підкреслив важливість підтримки Америки для України.
- Зеленський зазначив, що для Трампа пріоритетнішим є конфлікт між Ізраїлем та Іраном, і висловив бажання, щоб США підтримували Україну.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Владімір Путін прагне, щоб Україна залишилася без допомоги США. Він також зазначив, що наразі для американського лідера Дональда Трампа є пріоритетнішим конфлікт між Ізраїлем та Іраном.
Проте Україні важливо зберегти підтримку Штатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з журналістами.
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Що сказав Зеленський про допомогу США
За слова президента, для Трампа зараз, безумовно, питання Ізраїлю – Ірану пріоритетніше.
"Русские" не зможуть реально підтримувати Іран, бо сильонок у них немає. Але будуть зображати, що намагаються. І це також знак, я думаю, президенту Трампу. І дуже не хочеться, щоб він домовлявся з "русскими" на фоні цього не в наш бік",
– пояснює Зеленський.
Він зазначає, що українська сторона зі свого боку дає сигнали й прагне, щоб нічого не було за лаштунками та щоб президент США обрав історично правильний крок, тому що історично правильно бути саме з Україною.
Український глава держави вкотре нагадав, що Путін є агресором і в будь-якому випадку очільник Кремля програє.
Зеленський підкреслив, що для України пріоритетно зберегти підтримку Америки. Водночас він додав, що є європейські країни, які вже дали відповідні сигнали, що вони будуть з Україною навіть у найскладнішій ситуації та зроблять все, щоб держава відчула, що вона не одна.