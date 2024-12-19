Путін – фантазер та відморозок, а Україна потребує реальних гарантій: головні заяви Зеленського
Україна продовжує працювати над тим, щоб досягти миру. Президент Володимир Зеленський у Брюсселі 19 грудня провів пресконференцію, на якій окреслив загальну ситуацію в Україні та її потреби для перемоги.
Також він прокоментував останні заяви російського диктатора Владіміра Путіна. Про усе, що говорив глава держави, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що сказав Зеленський на пресконференції
Для нас це дуже важливо. Президент Трамп – це дуже міцна людина. І я хотів би, щоб він був на нашому боці. Для мене це дуже важливо... Він не був у цій війні, він не був президентом. Я б хотів поділитися деталями з ним, Солдати з КНДР у полон не потрапляли, але є фото та відео із вбитими північнокорейцями. Знаходять їх усіх з російськими паспортами… Все це у нас є, все це зафіксовано, Також є відео, де росіяни спалюють їм обличчя, щоб їх не впізнали. Що стосується Стамбульських угод, яких ніколи не існувало, – був ультиматум Росії в перший же день окупації нашої держави у 2022 році… Україна не погодилася на ультиматум Росії. Вони спробували робити наступні кроки, десь послаблювати позиції… Україна нічого не підписувала, ніяких угод не існувало, Сильна позиція для України – економічна стабільність. Рішення є, гроші будуть приходити. Бюджет підтриманий, Зеленський наголосив, що Путін є небезпечним. Він не зупиниться це факт, бо він мусить показати для свого суспільства, що він успішний, Чому Путін вивів контингент із Сирії… Тому, що він всі свої сили направив в Україну, Всі війська армії Путіна зараз знаходяться на території Україні. Понад 600 тисяч. Вони втратили велику кількість, більше приблизно 100 тисяч (осіб – 24 Канал). Але він має поразку, він зараз втрачає сили. І навіть залучає північнокорейських солдатів. Навіть не знаю, в якій мірі він буде залучати інших. А це є слабкістю Путіна. Він потужний лише своєю риторикою і тим, що має свою ядерну зброю, Президент зауважив, що ідея Макрона про миротворчий контингент "не має бути штучним". "Ми маємо знати скільки контингенту буде в Україні і чим він займатиметься", — додав Зеленський. Це може бути частиною гарантій безпеки. Найважливіша гарантія безпеки – вступ в НАТО, Поки Україна не в НАТО, питання миротворчого контингенту може розглядатися. Важлива конкретика, що вони будуть робити. Президент Володимир Зеленський заявив, що припинити вогонь в Україні неможливо, допоки Україна не матиме гарантії безпеки та сильну позицію. Безумовно, Україна хоче закінчення війни, безумовно ми хочемо миру, сталого миру, і безумовно, Росія цього не хоче, і це постійно демонструє, Раніше стало відомо про тиск партнерів щодо знищення мобілізаційного віку. Однак президент України вкотре повторив, що немає різниці, скільки років людині, яка немає зброї. Саме тому важливо звернути увагу на комплектацію та оснащення бригад, а не на мобілізаційний вік. Партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового, а ми звертаємо увагу, що у нас голі бригади є. Я не хочу це повторювати, в нас достатньо різних бригад, є сильні бригади, а є бригади, які не укомплектовані, Зеленський сказав, що є домовленості стосовно цього, однак не всі умови виконані з боку партнерів. Крім цього, він пояснив, що є домовленості щодо тренування понад десятка бригад за кордоном, проте зараз тренували так тільки дві бригади. Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно додаткові системи протиповітряної оборони для захисту підстанцій, але не йдеться про системи Patriot. За його словами, зараз Росія б'є по розподільчих підстанціях атомної генерації, яких понад 20 в Україні. Саме тому Україні потрібно 19 додаткових систем, щоб захистити цю мережу. Тому це термінове питання. Є просування в цьому напрямку, вже підтверджено кілька систем, ми будемо їх отримувати, Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість участі Європи у мирних переговорах з Росією, наголошуючи на необхідності єдності та сили Європи в цьому процесі. Він закликав до посилення санкцій проти Росії, підтримки європейських безпекових гарантій для України, і підкреслив значення інвестицій у виробництво зброї для зміцнення оборонного потенціалу. Глава держави також висловив вдячність за початок переговорів про членство України в ЄС і закликав до активнішого використання заморожених російських активів для підтримки мирних зусиль. Зеленський назвав пропозицію Путіна завдати удару "Орешніком" по Києву заради "технологічного експерименту" неадекватною. Раніше диктатор запропонував такий експеримент, щоб Захід намагався збити цю нову російську ракету. Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозок, Зеленський висловив сумніви щодо "мирних ініціатив" Орбана, вважаючи їх несерйозними через його теплі відносини з Путіним. Президент України наголосив на важливості збереження України та Європи, зазначивши, що Україна не може жити з "замороженим конфліктом" і потребує гарантій безпеки. Президент Зеленський прокоментував ініціативи інших країн щодо досягнення миру в Україні. Він наголосив на тому, щоб вони "не підштовхували нас до прірви". Він зауважив, що Україна працюватиме над тим, щоб зупинити війну. У цьому важливо, щоб Європа була об'єднана у своїх намірах. І водночас, щоб деякі країни, маючи контакти із Росією, не розповсюджували прокремлівські наративи. Важливо, щоб був голос Європи, об'єднаний із голосом США. Ми чекаємо інавгурації нового президента Штатів Дональда Трампа, і після цього ми хочемо, щоб у нас був серйозний план, як зупинити Путіна, Зеленський вважає, що і майбутній президент США, і ЄС спроможні це зробити.
– Зеленський про майбутнього президента США.
– сказав президент.
– наголосив Зеленський.
– сказав Зеленський.
– сказав президент України.
додав президент.
– Зеленський.
– сказав Зеленський.
Зеленський прокоментував можливість припинення вогню
– зазначив Зеленський.
Зеленський прокоментував зниження віку мобілізації
– пояснив Зеленський.
Зеленський заявив, що Україні потрібна ППО для захисту підстанцій
– підсумував Зеленський.
Зеленський хоче участі Європи у переговорах про мир з Росією
Зеленський відреагував на пропозицію Путіна про "технологічний експеримент"
– сказав Зеленський.
Його відносини з Путіним надто теплі, – Зеленський прокоментував "мирні ініціативи" Орбана
Зеленський прокоментував ініціативи Європи щодо миру в Україні
– сказав президент.
Для нас це дуже важливо. Президент Трамп – це дуже міцна людина. І я хотів би, щоб він був на нашому боці. Для мене це дуже важливо... Він не був у цій війні, він не був президентом. Я б хотів поділитися деталями з ним,
Солдати з КНДР у полон не потрапляли, але є фото та відео із вбитими північнокорейцями.
Знаходять їх усіх з російськими паспортами… Все це у нас є, все це зафіксовано,
Також є відео, де росіяни спалюють їм обличчя, щоб їх не впізнали.
Що стосується Стамбульських угод, яких ніколи не існувало, – був ультиматум Росії в перший же день окупації нашої держави у 2022 році… Україна не погодилася на ультиматум Росії. Вони спробували робити наступні кроки, десь послаблювати позиції… Україна нічого не підписувала, ніяких угод не існувало,
Сильна позиція для України – економічна стабільність.
Рішення є, гроші будуть приходити. Бюджет підтриманий,
Зеленський наголосив, що Путін є небезпечним.
Він не зупиниться це факт, бо він мусить показати для свого суспільства, що він успішний,
Чому Путін вивів контингент із Сирії… Тому, що він всі свої сили направив в Україну,
Всі війська армії Путіна зараз знаходяться на території Україні. Понад 600 тисяч. Вони втратили велику кількість, більше приблизно 100 тисяч (осіб – 24 Канал). Але він має поразку, він зараз втрачає сили. І навіть залучає північнокорейських солдатів. Навіть не знаю, в якій мірі він буде залучати інших. А це є слабкістю Путіна. Він потужний лише своєю риторикою і тим, що має свою ядерну зброю,
Президент зауважив, що ідея Макрона про миротворчий контингент "не має бути штучним".
"Ми маємо знати скільки контингенту буде в Україні і чим він займатиметься", — додав Зеленський.
Це може бути частиною гарантій безпеки.
Найважливіша гарантія безпеки – вступ в НАТО,
Поки Україна не в НАТО, питання миротворчого контингенту може розглядатися. Важлива конкретика, що вони будуть робити.
Президент Володимир Зеленський заявив, що припинити вогонь в Україні неможливо, допоки Україна не матиме гарантії безпеки та сильну позицію.
Безумовно, Україна хоче закінчення війни, безумовно ми хочемо миру, сталого миру, і безумовно, Росія цього не хоче, і це постійно демонструє,
Раніше стало відомо про тиск партнерів щодо знищення мобілізаційного віку. Однак президент України вкотре повторив, що немає різниці, скільки років людині, яка немає зброї. Саме тому важливо звернути увагу на комплектацію та оснащення бригад, а не на мобілізаційний вік.
Партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового, а ми звертаємо увагу, що у нас голі бригади є. Я не хочу це повторювати, в нас достатньо різних бригад, є сильні бригади, а є бригади, які не укомплектовані,
Зеленський сказав, що є домовленості стосовно цього, однак не всі умови виконані з боку партнерів. Крім цього, він пояснив, що є домовленості щодо тренування понад десятка бригад за кордоном, проте зараз тренували так тільки дві бригади.
Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно додаткові системи протиповітряної оборони для захисту підстанцій, але не йдеться про системи Patriot.
За його словами, зараз Росія б'є по розподільчих підстанціях атомної генерації, яких понад 20 в Україні. Саме тому Україні потрібно 19 додаткових систем, щоб захистити цю мережу.
Тому це термінове питання. Є просування в цьому напрямку, вже підтверджено кілька систем, ми будемо їх отримувати,
Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість участі Європи у мирних переговорах з Росією, наголошуючи на необхідності єдності та сили Європи в цьому процесі.
Він закликав до посилення санкцій проти Росії, підтримки європейських безпекових гарантій для України, і підкреслив значення інвестицій у виробництво зброї для зміцнення оборонного потенціалу.
Глава держави також висловив вдячність за початок переговорів про членство України в ЄС і закликав до активнішого використання заморожених російських активів для підтримки мирних зусиль.
Зеленський назвав пропозицію Путіна завдати удару "Орешніком" по Києву заради "технологічного експерименту" неадекватною.
Раніше диктатор запропонував такий експеримент, щоб Захід намагався збити цю нову російську ракету.
Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозок,
Зеленський висловив сумніви щодо "мирних ініціатив" Орбана, вважаючи їх несерйозними через його теплі відносини з Путіним.
Президент України наголосив на важливості збереження України та Європи, зазначивши, що Україна не може жити з "замороженим конфліктом" і потребує гарантій безпеки.
Президент Зеленський прокоментував ініціативи інших країн щодо досягнення миру в Україні. Він наголосив на тому, щоб вони "не підштовхували нас до прірви".
Він зауважив, що Україна працюватиме над тим, щоб зупинити війну. У цьому важливо, щоб Європа була об'єднана у своїх намірах. І водночас, щоб деякі країни, маючи контакти із Росією, не розповсюджували прокремлівські наративи.
Важливо, щоб був голос Європи, об'єднаний із голосом США. Ми чекаємо інавгурації нового президента Штатів Дональда Трампа, і після цього ми хочемо, щоб у нас був серйозний план, як зупинити Путіна,
Зеленський вважає, що і майбутній президент США, і ЄС спроможні це зробити.