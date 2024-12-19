Путін – фантазер та відморозок, а Україна потребує реальних гарантій: головні заяви Зеленського

Україна продовжує працювати над тим, щоб досягти миру. Президент Володимир Зеленський у Брюсселі 19 грудня провів пресконференцію, на якій окреслив загальну ситуацію в Україні та її потреби для перемоги.

Також він прокоментував останні заяви російського диктатора Владіміра Путіна. Про усе, що говорив глава держави, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що сказав Зеленський на пресконференції