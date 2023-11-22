У нього нічого не залишилось: як Путін лише підкреслив свою безпорадність на саміті G20

У середу, 22 листопада, пройшов віртуальний саміт G20, на якому виступив російський президент. Його заяви не справили особливого враження на присутніх.

Для Владіміра Путіна виступ на саміті G20 є важливою подією. Натомість світова спільнота не побачила у виступі диктатора чогось важливого. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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Нічого нового від Путіна

На онлайн-зустрічі країн G20 був присутній і президент Росії Владімір Путін. Він не оминув теми війни проти України та цинічно заявив, що потрібно думати, як припинити цю "трагедію".

Диктатор також наголосив, що Росія нібито ніколи не відмовлялась від мирних переговорів з Україною.

Нічого нового він "бункерного" ми не почули. Фрази про те, що Росія "завжди за переговори" – це ті самі слова Путіна і (Сєргєя) Лаврова, що Росія взагалі "ніколи ні на кого не нападала". Чому він пішов на такий крок? Тому що перед ним країни Глобального Півдня,

– зауважив Олег Рибачук.

Деякі країни Глобального Півдня не надто заглиблені у російсько-українську війну та відносини між нашими країнами, тож Путін хоче цим скористатися. Однак перший з початку повномасштабного вторгнення виступ російського президента на саміті G20 має й іншу причину.

"У Путіна взагалі немає майданчиків для виступів. У нього нічого не залишилося. Тому для нього це – подія. А ми ніяких сигналів не почули. Путін завжди каже про готовність до миру, просто ніколи не каже, що саме він має на увазі", – зазначив Рибачук.

Для Владіміра Путіна "миром" є сценарій, за якого Україна віддає Росії загарбані території, відмовляється від усіх гарантів безпеки та відносин з цивілізованим світом. А кінцевою метою диктатор може розглядати й узагалі зникнення України як незалежної країни, та українців як нації.

Олег Рибачук про виступ Путіна на саміті G20: дивіться відео

Віртуальний саміт G20: що відомо