Путін може прикриватися двійниками, – військовий оглядач про ордер на арешт глави Кремля

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Країни, які ратифікували Римський статут, мають заарештувати російського диктатора, якщо він до них прибуде. Та президент країни-агресорки може відправити свого двійника.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що на вигляд це може бути Путін, але за паспортом – зовсім інша людина.

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Я б тут передбачив, що ордер на арешт має бути виданий на всіх – треба встановити всіх цих людей, діячів. Сказати, що на всіх них має бути виданий, допоки не побачать дійсно реального Путіна,

– заявив він.

Керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, усе через те, що в кремлівського диктатора може бути не один двійник і це вже видно візуально.

"І Вірменія планує ратифікувати Римський статус вслід за Таджикистаном. Це буде друга, до речі, країна, де є російська база, але може бути покарання", – сказав він.

Мусієнко переконаний, що варто дуже пильно дивитися, адже Путін може прикриватися двійниками.

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Суд над Росією

Олександр Мусієнко наголосив, що Україна наполягає, що треба створити міжнародний трибунал, який буде судити Росію за злочин агресії. І тут мають долучитися держави та створити відповідний статут цього трибуналу в межах міжнародного правосуддя.

"Близько 40 країн, якщо я не помиляюся, долучилися й розділяють подібну ідею України. Вони мають засудити винних у злочині агресії", – заявив він.

Окрім того, є Міжнародний кримінальний суд, який має судити, безпосередньо, самого Путіна, застосовуючи відповідні санкції, покарання в майбутньому.

"І є ідея, крім того, створення суду, який би мав дійсно так звані "гібридні ознаки". Подібне щось було щодо рейсу MH17", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Він розповів, що тоді окремі держави домовилися, і система юрисдикції Нідерландів поширювалася на правозастосування. За його словами, з подібними ініціативами виступають нині США.

Хочу нагадати, що держсекретар Блінкен закликав європейські країни, в які, можливо, колись прибуде Путін, діяти згідно з ордером на арешт і заарештувати Путіна, фактично,

– наголосив він.

Мусієнко додав, що це попри те, що Сполучені Штати не ратифікували й не підписали Римський статут.

"Але вони все ж таки підтримують його дію в тих країнах, куди Путін може прибути", – підсумував він.

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