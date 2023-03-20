Намагається виправдати диктаторство, – політтехнолог сказав, як ордер змінив життя Путіна

У Кремлі сказали нібито ордер МКС на арешт Владіміра Путіна не має жодного значення для Росії. Однак те, що відбувається у публічній площині суперечить заявам Кремля.

Так, російські пропагандисти та політики дуже різко відреагували на ордер на арешт кремлівського диктатора. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Тизенгаузен зауважив, що тут є важливий нюанс. Річ у тім, що "страшним і серйозним диктаторам" ордер виписують за злочини проти людства, геноцид, міжнародний тероризм тощо. Це підтвердження, що вони дійсно є серйозною загрозою світу. Водночас Путіну виписали ордер за примусову депортацію українських дітей.

Це доволі серйозний удар по іміджу російського диктатора. Путін сам це підтвердив дивною нічною поїздкою до Маріуполя 19 березня.

Путін підтвердив, що йому дійсно треба щось робити, виправдовувати своє диктаторство для того, щоб цей ордер не вдарив щонайменше по його іміджу,

– сказав політтехнолог.

На ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту очільника Кремля вже відреагували наші партнери. Зокрема, у МЗС Німеччини заявили, що ордер буде виконаний. Натомість невідомо, як поводитимуться країни Африки, куди Путін теоретично може поїхати. Однак це є малоймовірним.

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"Насправді кремлівські пропагандистські чиновники брешуть. Це дуже серйозний крок з боку Міжнародного кримінального суду – він робить Путіна ще менш рукостискальним у цивілізованому світі", – підсумував політтехнолог.

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