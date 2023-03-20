Пропагандистам "боляче" через ордер на арешт Путіна: в ефірі Соловйова їм "зірвало дах"

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Та від цієї новини у російської пропаганди просто "зірвало дах".

В ефірі 24 Каналу показали відео, як російські пропагандисти відреагували на новину з Гааги. Так, Сєргєй Мардан образливо назвав українських політиків і заявив, що вони "8 років носилися в соцмережах із Гаагою, як дурень з писаною торбою".

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Російський посіпака вважає, що це видається "нєлєпо". Та "нєлєпо" виглядає те, як він починає виправдовуватися.

"Те, що бродячі політичні хо*ли протягом 8 років бродили по фейсбуку, потім по тік-току і навіть ютубу, з розповідями про те, що "всі поїдуть в Гаагу". Господи, українською мовою навіть сказати не можна "Гаага". Смєшно, да? Мені – ні", – заявив він.

Та й справді, сміятися Мардану не треба, адже Гаага чекає і на нього.

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Погрози – девіз російської пропаганди

"Рознесло" після новини про ордер і Владіміра Соловйова. Він навіть почав погрожувати знищенням Нідерландам, де розташований Міжнародний кримінальний суд.

Один удар по греблі й немає ніякої країни. Затопило її, до біса. Тобто, ці "перенюхавші тюльпанів, об**лбані амстердамці", яких я, до речі, дуже сильно люблю, збираються судити Росію? Вони взагалі хто такі?

– істерично заявив Соловйов.

Та якби він дійсно любив жителів Нідерландів, то так би не лаявся.

У росіян завжди "летять ракети"

Не втримався від коментаря й пропагандист Роман Голованов. Він переконаний, що російському диктатору не просто погрожують, а навіть готують його "захоплення". Він обурився візитами європейських лідерів до Києва та продовжив вже усім відому риторику.

"Ми можемо уявити, якщо вони "рипнуться" в сторону нашого прєзідєнта, що ракети полетять? І вже не буде ніякої Гааги, ніякого Берліна, Парижа", – пригрозив росіянин.

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