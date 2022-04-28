Путін у гніві, – політолог Орєшкін пояснив, чому Герасимова відправила до Ізюму

В Ізюм на Харківщині приїхав начальник генштабу збройних сил Росії для того, щоб очолити наступ на Сході України. Це може означати, що глава Кремля перебуває у повному гніві.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний політолог Дмитро Орєшкін. За його словами, саме цим і можна пояснити рішення відправити генерала Валерія Герасимова керувати наступом.

До теми Начальник генштабу Росії Герасимов прибув до Ізюма особисто командувати наступом, – ЗМІ

Путінський план "буксує", – Орєшкін

Російський опозиційний політолог вважає, що це дуже схоже правду, але, якщо це справді так і є, то це вже другий етап неформального визнання невдачі з боку російського керівництва.

Мовляв, перший етап закінчився, коли Олександра Дворникова призначили командувати війною в Україні. Зараз же у Кремлі "пригнали" керівника генштабу – найголовнішого начальника після Сергія Шойгу.

Це означає, що Дворников не впорався. По-друге, це означає, що перше обличчя, яким є головнокомандувач Путін, в ярості,

– заявив Орєшкін.

Він пояснив, що керівник генерального штабу має працювати над генштабом, а Герасимов же отримав зрозумілу вказівку кидати московське крісло й їхати на місце для того, щоб там з усім розбиратися.

Це цілковите проявлення гніву начальника. Не менш очевидний прояв того, що гнів не на пустому місці ж з'являється. "Буксує" путінський план. До 9 травня переможного параду ніде не спостерігається. Дмитро Орєшкін Російський опозиційний політолог

Політолог ще раз наголосив на тому, що якщо повідомлення про Герасимова є правдивим, то це дуже погана ознака для російського диктатора і всіх його підлеглих. "Це означає, що вони не справляються", – відзначив Орєшкін.

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