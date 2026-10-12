Путін готовий дати наказ не атакувати Україну в день виборів, – Пєсков

Володимир Путін готовий видати наказ не завдавати ударів по Україні в день виборів, якщо Київ вирішить їх провести. Однак чекати 60 днів він не згоден.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Деталі заяви

За словами Пєскова, російський диктатор нібито готовий не бити по Україні саме в день голосування, якщо українська влада ухвалить рішення провести вибори.

Водночас представник Кремля прокоментував вимогу Зеленського щодо 60 днів припинення вогню для проведення виборів. Пєсков каже, що цей термін нібито потрібен Україні, щоб "зібратися з силами, залікувати рани й продовжити війну".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував 60-денне припинення вогню, за умови якого в Україні можуть провести вибори.

Наступного дня Пєсков відкинув цю пропозицію, мовляв, Росія начебто прагне довгострокового миру, а не тимчасового перемир'я.

Водночас у Москві зазначили, що контакти з американською стороною щодо енергетичного перемир'я тривають.