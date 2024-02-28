Путін почав підготовку до війни з НАТО: в ISW помітили тривожні ознаки цього

Аналітики інституту вивчення війни підозрюють, що президент Росії Володимир Путін почав готуватися у до військової агресії проти НАТО. Про це свідчать кілька указів російського диктатора.

В Інституті вивчення вважають, що Путін готується до війни з НАТО у довгостроковій перспективі.

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Що свідчить про підготовку до війни з НАТО в Росії

26 лютого російський диктатор Владімір Путін видав укази, які офіційно відновлюють Московський і Ленінградський військові округи. Таким чином у Росії також розформовується Західний військовий округ (ЗВО), який Міністерство оборони Росії сформувало 2010 року шляхом з'єднання цих двох округів – МВО і ЛВО.

За словами аналітиків, раніше ЗВО охоплював російський кордон з Україною, Білоруссю та країнами Балтії. Його стратегічні завдання включали спостереження за операціями ЗС Росії в Україні після початку повномасштабної війни, а також підготовку до можливого протистояння з НАТО.

Однак тепер ЛВО буде проходити вздовж північно-східного кордону НАТО, а МВО – вздовж північно-східної частини України та Польщі. Це дасть змогу Москві одночасно "зайняти позицію" проти НАТО та спростити командування та управління військовими діями в Україні.

Аналітики зауважили, що Путін згадував про необхідність формування ЛВО після вступу Фінляндії до Альянсу у 2023 році. Таким чином політик сигналізував про намір Кремля використовувати ЛВО для протистояння НАТО.

Відтворення МВО та ЛВО відповідає паралельним цілям консолідації контролю над російськими операціями в Україні в короткостроковій і середньостроковій перспективах і підготовки до потенційної майбутньої великомасштабної конвенційної війни проти НАТО в довгостроковій перспективі,

– вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Щонайменше 5 країн НАТО готуються до війни з Росією