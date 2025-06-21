Путін говорить не лише про Україну: Зеленський назвав країни, яким загрожує Росія

Володимир Зеленський зазначив, що Росія може нести тільки руйнування. Із цим вже зіштовхнувся Донбас та частина України, але Владімір Путін може загрожувати й іншим країнам. Російський диктатор хотів би захопити владу всюди, куди можуть дістатися російські окупанти.

Відтак, зростає небезпека для країн, які розташовані біля Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського в суботу, 21 червня.

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Росія може не зупинитися на Україні

Володимир Зеленський зазначив, що коли Владімір Путін говорить, що росіяни можуть захопити ще більше території, він має на увазі не тільки Україну. Під загрозою й Білорусь, і країни Балтії, Молдова, Кавказ, Казахстан і загалом всі країни, до яких окупанти мають фізичну можливість дістатися.

Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць. Звісно, ми знайдемо українські дрони на кожну "ногу" російського окупанта. Україна буде захищатися. Ми усі розуміємо, що питання про незалежність України – це питання про виживання українців,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що за роки війни Росія "пішла далі, ніж ГУЛАГ" – знищують міста і села, залишають за собою руїни та неможливість життя. Кожен у світі на прикладі України може побачити, до яких дій свідомо готовий російський диктатор.

До слова, Зеленський прокоментував і цинічну заяву Владіміра Путіна, в якій той заявив, що вся Україна належить Росії. Український лідер зауважив, що амбіції Путіна виходять за межі України, поширюючись на увесь пострадянський простір. Президент висловив надію, що цивілізований світ, зокрема й Дональд Трамп, належним чином відреагують на злочини росіян.