Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що росія – це примітивний терорист із гранатою, таких треба бити. Адже, коли їх б'єш, тільки тоді вони все розуміють, каже він.

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путін поводить себе, як типова кухонна російська дружина, яка живе за принципом "бйьот значіт любіт". Тому путін, це така собі "дружина Заходу" – гуляща і дуже непорядна, але психологія її така. Путін бачить, що Захід не б'є – отже, не любить,

– переконаний Давидюк.

За словами політолога, потрібно затиснути путіна в своїх "обіймах", адже коли санкції зробили свою справу – у путіна одразу змінилась риторика, він зрозумів, що є червоні лінії.

У кремлівського диктатора, мислення психічно хворої людини, стверджує Микола Давидюк, в уяві путіна – геть усе викривлене та неправильне.

Тому Заходу потрібно продемонструвати силу, бо у низки азійських країн складається враження, що Захід – слабкий, каже він.

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