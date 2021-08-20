"Путін – х**ло": військові на репетиції параду знову згадали агресора

Україна у вівторок, 24 серпня, святкуватиме 30 річницю Незалежності. Під час урочистостей у центрі Києва пройде парад, в якому візьмуть участь представники усіх родів військ.

Наші воїни активно готуються до масштабного дійства, проводячи репетиції кожного дня. Очевидці оприлюднили у мережі відеозапис одного з таких "тренувань".

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"Путін – х**ло" – чітко та впевнено

Офіцер ЗСУ Анаталій Штефан з позивним "Штірліц" у своєму телеграм-каналі акцентував увагу на моменті, де наші військові нагадують, ким насправді є президент Росії Путін.

"Слава Україні! – Героям слава!", "Слава нації – Смерть ворогам!", "Україна – понад усе!", "Путін – х**ло!", "Разом і до кінця!",

– скандували захисники України.

Кияни, які спостерігали за репетицією, зі захопленням відреагували та аплодували нашим воїнам.

"Чітко та впевнено", – підписав пост Анаталій Штефан. Окрім цього, він оприлюднив ще один ролик, під яким передав вітання пропагандистці Кремля Ользі Скабєєвій.

З того часу в Росії всесвітньовизнаний хіт кожного разу викликає напади істерики.

Співанка "Путін – х**ло" вперша прозвучала на футбольному матчі ще у березні 2014 року.

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