Путін вирішив роздавати російським військовим землі в Криму за участь у війні проти України
Російський диктатор Владімір Путін вирішив роздавати землі учасникам так званої "спеціальної операції". У Кремлі вирішили роздавати землі, які належать Україні.
Російські пропагандисти опублікували текст розпорядження Путіна щодо додаткових заходів підтримки військовослужбовців і членів їх сімей, пише 24 канал. У Росії вирішили надати нібито соціальну підтримку учасникам війни.
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Хто претендує на землю від Путіна
Путін рекомендував Московській області, окупованому Криму та Севастополю передбачити безоплатну передачу земельних ділянок тим, хто відзначився у так званій "спецоперації", тобто кривавій війні проти України.
На крадену землю від Путіна можуть також претендувати так звані ветерани бойових дій та члени сімей військових, які загинули в Україні або отримали поранення.
Чому ідея із землею провалиться
- Уже зараз черга, щоб отримати землю від Путіна, складається із шаленої кількості загиблих окупантів та постійно збільшується. Усе тому, що ЗСУ щодоби знищують російських окупантів.
- Зокрема, станом на 19 грудня, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинуло 98 800 загарбників. Хоча в Офісі Президента заявляли, що втрати Росії вже давно перевалили за позначку в 100 тисяч.
- Крім того, Росія може видавати будь-які розпорядження щодо передачі окупованих українських земель. Однак по факту росіяни її втратять, оскільки Україна має на меті деокупувати Крим.
- Україна вже отримала від Заходу зелене світло щодо звільнення Криму військовим шляхом. Хоча президент Володимир Зеленський заявив, що військова операція у Криму ще не почалася, але відвоювання півострова вже триває.
- Відтак, Росія знову обманює своїх людей, коли обіцяє їм землі. Як тільки наші воїни звільнять Крим, окупантам та їх родинам доведеться тікати з нашої території.