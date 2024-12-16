Що не так із новою заявою Путіна про масове виробництво "Орешників"

Владімір Путін анонсував серійне виробництво ракет "Орешник". За словами диктатора, Росія нібито може виготовляти 25 комплексів на місяць, втім такі заяви нагадують лише чергове "брязкання зброєю".

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу звернув увагу на те, що перед тим очільник Кремля переконував, що "Орешник" вже у процесі виробництва. Тепер він сказав, що наразі окупанти на етапі початку виготовлення.

До теми 25 "Орешників" на місяць і 300 на рік: як Росія розганяє ІПСО на Заході та лякає світ ракетами

Не все так добре

У загальну канву не вписуються слова білоруського диктатора Александра Лукашенка про те, що Путін передасть білорусам "Орешник" у січні 2025 року. Якби росіяни дійсно мали налагоджене виробництво ракет, то не було б потреби чекати до січня.

Фахівці з ракетної галузі переконані, що насправді це старі розробки, креслення конструкторських бюро, які просто представили очільнику Кремля. На них витратили бюджетні кошти й подали як щось надзвичайно потужне та нове.

За декілька днів після першого використання "Орешника" Путін сидів разом зі своїм найближчим оточенням. Там був і Алексій Дюмін – Секретар державної ради, і міністр оборони. Путін всім розповідав, яка класна зброя. Але чомусь на обличчях присутніх не було ніякої радості,

– зауважив Іван Ступак.

Навпаки всі сиділи похмурі, а причиною може бути те, що найближче оточення знає про справжні характеристики "нової" ракети. Цілком ймовірно вони просто вчергове створили для Путіна потрібну картину й тепер хвилюються, щоб він про це не дізнався.

Ба більше, у США є зброя, яка здатна перехоплювати ракети такого типу. Мовиться про системи THAAD, які Сполучені Штати вже передали 5 країнам.

Зауважимо, Росія вперше застосувала "Орешник" 21 листопада 2024 року по Дніпру. Путін назвав це відповіддю на дозвіл США завдавати ударів далекобійною зброєю.