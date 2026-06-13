Фронт валиться: експерт пояснив, які "нові" рішення розглядають в Кремлі

У Росії розглядають можливість запуску масштабних мобілізаційних процесів. Такі методи не є новими для окупантів, але відсутність суттєвих успіхів на полі бою та економічні труднощі негативно впливають на можливість Кремля впроваджувати радикальні дії.

Попри все є припущення, що військове керівництво Росії може спробувати мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що прихована мобілізація в Росії триває безперервно та лише посилюється від початку 2025 року. Однак це поки не дає окупантам суттєвих результатів на полі бою.

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Чому Кремль задумався про нову мобілізацію?

Сергій Кузан зауважив, якщо порівняти нинішні темпи російського просування з аналогічним періодом минулого року, то вони суттєво знизилися, зокрема впали у два, а то й в три рази на різних ділянках фронту. Однак ціна продовження наступу росіян на фронті значно зростає для російської влади.

Саме тому у Кремлі шукають способи підтримати нинішній темп наступальних дій. Одним із найпростіших рішень там вважають залучення додаткового особового складу.

Важливо! Володимир Зеленський попередив, що Росія продовжує шукати шляхи посилення війни проти України, зокрема через нові хвилі мобілізації та нарощування особового складу. Водночас це не гарантує Кремлю перелому на фронті, оскільки ресурси Росії залишаються обмеженими, а втрати – високими.

Проте, на думку Кузана, усередині Росії немає єдиної позиції щодо проведення нової хвилі мобілізації. Особливо критично до такої ідеї ставляться політичні та економічні кола. Усе тому, що російська економіка вже відчуває дефіцит робочої сили, а мобілізація лише посилить цю проблему.

Сам факт оголошення мобілізації завдасть прихованої шкоди. Ще стільки ж росіян просто не вийдуть на роботу, будуть ховатися від мобілізації, пробувати перетнути кордон,

– наголосив він.

За словами голови Українського центру безпеки та співпраці, частина росіян намагатиметься виїхати до Грузії, Казахстану та інших країн, що додатково прискорить негативні процеси в економіці Росії.

Про можливі наслідки мобілізації в Росії: відео

Чи може нова мобілізація переломити хід війни?

Сергій Кузан зазначив, що остаточного рішення про масштабну мобілізацію в Кремлі поки не ухвалили. Російська влада продовжує зважувати можливі переваги та ризики такого кроку. Водночас українська армія, за його словами, готується до найгіршого сценарію.

Поки армія України буде відчувати підтримку суспільства, навіть додаткові 100 або 200 тисяч мобілізованих росіян не зможуть переломити хід війни,

– наголосив він.

Проте не варто ігнорувати ймовірність, що у разі нової мобілізації Росія зможе досягти певних тактичних успіхів або посилити інтенсивність бойових дій. Однак для стратегічного перелому ситуації на фронті Кремлю знадобляться значно більші ресурси.

Які в Росії шанси посилити військові спроможності?

Мобілізація в Росії навряд чи допоможе Кремлю змінити ситуацію на фронті. Аналітики вважають, що навіть у разі нового масштабного призову окупанти зіткнуться з проблемами логістики, нестачею особового складу та труднощами з перекиданням резервів. Крім того, українські дрони продовжують суттєво обмежувати можливості російської армії на передовій.

У Росії дедалі частіше намагаються залучати добровольців до війни проти України. Кремль стикається з нестачею особового складу, тому шукає додаткові джерела поповнення армії.

Володимир Путін заявив, що Росія зосередила на війні проти України понад 700 тисяч військових. Водночас аналітики зазначають, що збільшення чисельності окупаційних сил не гарантує Кремлю суттєвих успіхів на фронті, адже російська армія продовжує зазнавати значних втрат і стикається з проблемами у виконанні поставлених завдань.