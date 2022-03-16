Путін хоче посіяти паніку, – Кличко про обстріл цивільних будинків у Києві
16 березня 2022 , 06:13Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Обстрілюючи будинки мирних жителів, росіяни хочуть посіяти паніку серед людей. Однак їм вдається тільки сіяти ненависть.
Виходить зворотній ефект. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
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Оці обстріли цивільних будинків...Він (Путін – 24 канал) хоче посіяти паніку. Паніки нема, а є ще більша ненависть,
– наголосив міський голова.
Кличко додав, що це відчувається.
Обстріл будинків у Києві
Російські окупанти 15 березня обстріляли Святошинський район Києва. Пожежі спалахнули у двох багатоповерхівках. Загинули, на жаль, четверо людей.
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