Росіян змусять їхати небезпечними шляхами в Крим, аби створювати "живий щит" для військових

Біля Кримського мосту створилась 13-кілометровий затор з автівок, які намагаються в'їхати на територію тимчасово окупованого Криму. З цього приводу Владімір Путін провів нараду та дав доручення дивним чином розв'язати цю проблему.

Російський диктатор підтримав ініціативу переправляти автівки на півострів в об'їзд, а саме по суходолу через окуповані Росією території. Проте на думку військового оглядача Дениса Поповича, це рішення окрім логістичної складової має ще військову. Про це він розповів 24 Каналу.

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Бояться нової "бавовни"

Він пояснив, що величезні корки, що утворились на Кримському мосту пов'язані з одного боку з великою кількістю бажаючих потрапити з різних причин до тимчасово окупованого Криму.

А з іншою – з процедурою перевірки ФСБ та військових автівок, що мають перетнути міст. Адже окупанти страшенно бояться нової "бавовни", яка може трапитись на самому мосту та на півострові.

Водночас російська влада, запропонувавши цивільним їхати до Криму в об'їзд по окупованих територіях, хоче утворити з них "живий щит". Оскільки українська армія зараз тримає сухопутний коридор в Крим під вогневим контролем, то в разі якогось інциденту, окупанти потім можуть звинуватити Україну в нібито "знищенні цивільних".

"Це ще одне намагання росіян розлюднити українську армію, яка за версією Путіна буде буцімто "знищувати" цивільних росіян", – підкреслив військовий оглядач.

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В мирний час ініціатива буда б доречною

Крім перенаправлення транспортних потоків до Криму, в Кремлі запропонували ще одну "блискучу" ідею. А саме перевозити цивільних людей та їхні автівки на десантних кораблях. Знову ж таки з метою розвантаження трафіку по Кримському мосту.

Проте в мирний час така новація могла бути доречною, тому що десантний корабель доволі місткий і в ньому можна перевезти людей та вантаж,

– зазначив він.

А оскільки зараз воєнний час, то великий десантний корабель є законною воєнною ціллю. Адже невідомо, що в ньому перевозиться – цивільні особи або військові вантажі.

"Якщо припустити, що такий десантний корабель з цивільними на борту буде потоплений, то це знову ж таки надасть можливість Путіну та його оточенню звинуватити українську армію у "воєнному злочині" і в "знищуванні" російських громадян", – зауважив Денис Попович.

Але з боку Росії це – намагання утворити "живий щит", користуючись засобам військового транспортування для потреб цивільного сектору.

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