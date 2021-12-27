"Путін хоче, щоб він був під замком": наступник Саакашвілі вважає його бранцем Кремля

27 грудня 2021 , 18:54
Читать новость на русском

Джерело:

"Эхо Кавказа"

Георгій Маргвелашвілі відвідав Міхеіла Саакашвілі у в'язниці. Наступник президента Грузії вважає, що політик – бранець Кремля.

Вони обговорили низку тем. Зокрема розглянули геополітичну і безпекову ситуацію Грузії.

Зверніть увагу Путін мститься мені, – Саакашвілі звернувся до українців

Під час розмови велику увагу приділили агресивній політиці політики Росії, яка пов'язана з Україною. Мовляв, це впливає і на безпеку в Грузії.

Яка мотивація в Путіна

За словами Маргвелашвілі, одна із найголовніших цілей Володимира Путіна, щоб Саакашвілі заарештували грузини.

Один із найважливіших інтересів Путіна в тому, щоб Саакашвілі перебував під замком,
– наголосив політик.

Він вважає, що повинні зустрітися 3 грузинські президенти: чинна – Саломе Зурабішвілі, а також колишні – Саакашвілі та Маргвелашвілі. 

Нагадаємо! На початку жовтня президентка Зурабішвілі рішуче заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

У країні необхідний мораторій

Окрім цього, Маргвелашвілі запропонував мораторій на справи проти опозиції. Він зауважив, що політики не можуть організовувати переговори, коли деякі з них є обвинуваченими, інші – об'єктами кримінального переслідування.

Він висловився, що це стосується справ проти лідерів "Єдиного нацруху" Михайла Саакашвілі, Нікі Мелія, Нікі Гварамія, а також – проти лідерів партії "Лело" Мамукі Хазарадзе та Бадрі Джапарідзе.

Головне про ситуацію із Саакашвілі

Політик розповів про стан здоров'я Саакашвілі: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Мигидюк