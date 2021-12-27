"Путін хоче, щоб він був під замком": наступник Саакашвілі вважає його бранцем Кремля
Джерело:"Эхо Кавказа"
Георгій Маргвелашвілі відвідав Міхеіла Саакашвілі у в'язниці. Наступник президента Грузії вважає, що політик – бранець Кремля.
Вони обговорили низку тем. Зокрема розглянули геополітичну і безпекову ситуацію Грузії.
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Під час розмови велику увагу приділили агресивній політиці політики Росії, яка пов'язана з Україною. Мовляв, це впливає і на безпеку в Грузії.
Яка мотивація в Путіна
За словами Маргвелашвілі, одна із найголовніших цілей Володимира Путіна, щоб Саакашвілі заарештували грузини.
Один із найважливіших інтересів Путіна в тому, щоб Саакашвілі перебував під замком,
– наголосив політик.
Він вважає, що повинні зустрітися 3 грузинські президенти: чинна – Саломе Зурабішвілі, а також колишні – Саакашвілі та Маргвелашвілі.Нагадаємо! На початку жовтня президентка Зурабішвілі рішуче заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.
У країні необхідний мораторій
Окрім цього, Маргвелашвілі запропонував мораторій на справи проти опозиції. Він зауважив, що політики не можуть організовувати переговори, коли деякі з них є обвинуваченими, інші – об'єктами кримінального переслідування.
Він висловився, що це стосується справ проти лідерів "Єдиного нацруху" Михайла Саакашвілі, Нікі Мелія, Нікі Гварамія, а також – проти лідерів партії "Лело" Мамукі Хазарадзе та Бадрі Джапарідзе.
Головне про ситуацію із Саакашвілі
- В ніч на 29 вересня Саакашвілі повернувся у Грузію у трейлері з молоком.
- Політика одразу затримали та ухвалили вирок – 6 років в'язниці.
- Після цього колишній президент заявив про своє голодування. Відтоді стан його здоров'я почав різко погіршуватися. Через 50 днів він знову почав їсти.
- З першого дня затримання Саакашвілі його прихильники влаштовують численні акції протесту.
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