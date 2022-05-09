Путін хоче відродити жахи минулого: британське Міноборони показало моторошні кадри з України

Увесь світ щодня спостерігає за звірствами, які чинить Росія. Політики, дипломати та зірки шоубізнесу продовжують висловлювати підтримку Україні та засуджувати дії Кремля.

Приміром сьогодні, 9 травня, під час путінського ганебного параду у Москві, міноборони Великої Британії нагадало про жахи, вчинені державою-агресоркою.

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Міноборони Британії нагадало світу про жахи війни в Україні

У хвилинному відео показано зруйнований Київ, будинки, що горять внаслідок постійних обстрілів, а також вимушених переселенців, які покинули свої оселі через повномасштабний наступ Росії. Моторошні кадри супроводжуються промовою Сталіна, записаною у 1945 році.

Президент Путін прагне повернути минуле та відродити жахи й темряву війни,

– прокоментувало міноборони моторошні кадри.

Міноборони Великої Британії показало моторошні кадри з України: дивіться відео

Нагадаємо, під час звернення до Дня пам'яті та примирення, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вшанував пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям у Другій світовій війні та не залишив без уваги війну Росії проти України.

Раніше, під час свого візиту в Україну 9 квітня, він заявив, що санкції проти Росії будуть лише посилювати. Водночас країна готова працювати над відновленням Київщини та самої столиці.

Інші заяви Міноборони Великої Британії: коротко

Британське Міноборони нагадало, що впродовж війни російська сторона вже втратила щонайменше 6 генералів. Міністерство додало, що плани Кремля в Україні зазнали краху.

За даними британської розвідки головним стратегічним напрямом Росіє залишається Донбас. У Міноборони Британії кажуть: українська армія чинить потужний опір, тому російські територіальні завоювання – дуже обмежені, а втрати сил загарбника – значні.

Водночас у відомстві заявили, що Росія робить ставку на некеровані ракети, таким чином агресорка завдаватиме ударів з недоступної зони для українських засобів протиповітряної оборони. Міноборони Британії наголосило, що така зброя відносно неточна та невиборна, і її використання значно збільшує ймовірність жертв серед цивільного населення.

Також міністерство оприлюднило прогноз щодо майбутнього врожаю зернових в Україні. Там вважають, що вдасться зібрати менше, ніж це було торік. У розрахунку зважили тільки на зменшення площі земель, на яких триває посівна.

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