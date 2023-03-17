Кожен росіянин заплатить за війну: як Путін намагається викачати гроші з бізнесу

Владімір Путін зустрівся з російським бізнесом. У ході зустрічі диктатор не пояснив, як росіянам виживати в теперішніх умовах. Однак вони мають готувати гроші, щоб рятувати економіку Росії.

Під час зустрічі з підприємцями кремлівський диктатор поставив перед ними завдання побудувати в Росії нову економіку. Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Несходовський.

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Путін зустрівся з бізнесом

Так, Путін забажав, щоб російський бізнес зробив закриту модель економіки в країні-агресорці. У такий спосіб Росія змогла б самостійно виробляти усе необхідне. Однак очільник Кремля не пояснив підприємцям, як зберегти бізнес бодай на довоєнному рівні

Бізнесмени говорять про свої проблеми, ставлять Путіну питання, як їм вирішувати ті чи інші проблеми. Єдине, що в цьому контексті сказав Путін, так це те, що фактично вони можуть порушувати закон, а прокуратура їх прикриє, якщо це на користь Росії,

– сказав Несходовський.

На його думку, не виключено, що росіянам дозволять займатися контрабандою.

Кремль планує збирати гроші з росіян

Путін не дав відповіді щодо того, як громадяни країни-агресорки житимуть далі в теперішніх умовах. Водночас бізнесу треба готуватися до "добровільних" внесків на користь країни.

Так, Кремль планує зібрати з підприємців 300 мільярдів рублів. Однак бюджетний дефіцит в Росії лише за 2 місяці становить 2,6 трильйона рублів. Тож 300 мільярдів – це просто копійки, які не зможуть покрити бюджетний дефіцит.

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Спочатку "добровільні" внески мають торкнутися підприємців, які минулого року заробили понад мільярд рублів. На думку Несходовського, потім їх будуть змушені зробити ті, хто заробив 1 мільйон і далі. Фактично це зачепить кожного росіянина і кожен з них буде змушений заплатити за цю війну.

Життя кожного росіянина в цьому році суттєво погіршуватиметься,

– зауважив аналітик.

Несходовський про зустріч Путіна з бізнесом: дивіться відео

Чи зможе бізнес втілити мрії Путіна

Російський диктатор живе у бульбашці, тому на зустрічі з підприємцями окреслив свої нездійсненні мрії. Він хоче, щоб бізнес почав виготовляти продукцію, яка зможе замінити імпорт. Однак питання в тому, де бізнесу взяти для цього необхідне обладнання тощо.

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"Станки, за допомогою яких виробляється ця продукція – імпортні. Умовно кажучи, якщо готову продукцію вони ще можуть виготовляти, то станки – неможливо. Отже, виклик для них серйозний", – зазначив Несходовський.

Між бізнесом і Кремлем може розпочатися війна

Бізнес для очільника Кремля є ресурсом як і люди. Він вирішив викачати з нього гроші, але надалі ситуація для Путіна погіршуватиметься. Так, коли підприємці почнуть розуміти, що їх грабують і "це лише перші ластівки", то почне залишати валюту за кордоном.

Бізнес фактично протистоятиме державі. Росія шукатиме різні способи, щоб якомога більше стягнути з бізнесу. Натомість бізнес шукатиме шляхи, щоб приховати гроші,

– припустив Несходовський.

Окрім того, 15 осіб вийшли із союзу підприємців, щоб уникнути зустрічі з Путіним. Це свідчить про те, що їхній бізнес серйозно постраждав внаслідок війни Росії проти України.