Путін хоче втягнути армію Білорусі у наземну операцію: у ГУР оцінили загрозу з Півночі

На території Білорусі розпочалися перевірки ППО, а також почалося будівництво нового військового містечка. У ГУР прокоментували ситуацію та пояснили щодо загрози для України.

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів про плани Владіміра Путіна щодо України та Білорусі. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з Білоруссю

Представник нашої розвідки заявив, що Путін хоче залучити Білорусь до російсько-української війни.

Зрозуміло, що російський диктатор і далі хотів би втягнути білоруську армію в повномасштабну агресію проти України, наземну операцію. Але за весь цей час (Путіну – 24 Канал) не вдалося цього,

– заявив Юсов.

За його словами, Сили безпеки й оборони України, зокрема наші прикордонники, уважно стежать за ситуацією. Також вони зміцнюють та укріплюють кордон.

Розвідник зазначив, що наразі ситуація щодо небезпеки з боку Білорусі не змінилася.

Поки що плани Кремля стосовно цього напрямку так і залишаються планами. Попри заяви Медведєва, а також людей, схожих на Путіна, суттєво нічого не змінилося,

– зазначив він.

Юсов додав, що Україна веде постійне спостереження та готується до різних сценаріїв.

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