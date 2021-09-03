Путін хоче ввести талібів до "сім'ї цивілізованих народів"
Джерело:Інтерфакс
У Кремлі заявили, що чим швиде таліби увійдуть в цивілізовані стосунки з іншими країнами, тим легше буде вести з ними діалог. Москва традиційно говорить, що демократію не треба "нав'язувати".
Москва не зацікавлена в дезінтеграції Афганістану, бо тоді буде ні з ким розмовляти. Про це заявив президент Росії Володимир Путін.
До речі Представники британської розвідки провели переговори з талібами, – ЗМІ
Путін хоче "легалізувати" "Талібан"
Кремлівський політик переконаний, що потрібно всім разом "вирішувати питання легалізації політичних сил у самому Афганістані".
Потрібно подумати про те, що чим швидше "Талібан" увійде, так скажімо, в сім'ю цивілізованих народів, тим легше буде контактувати, спілкуватися і якось впливати,
– каже Путін.
Крім того, президент вважає, що це дуже слушна нагода, аби "потупотіти" на американську політику. Путін також назвав ситуацію в Афганістані катастрофічною, тому що американці витратили на всю кампанію більш як 1,5 трильйона доларів за ці роки, а отримали нульовий результат.
Політик переконує, що "цивілізовувати" інші народи, привносити туди елементи сучасної цивілізації за зразком і подобою тих, хто це робить, – хибна політика.
Путін говорить про "насильницьку демократію"
На думку Путіна, якщо демократія потрібна якомусь народу, він прийде до цього сам. Тому глава держави-агресора стверджує, що непотрібно цього робити насильницькими методами.
Останні новини з Афганістану
- 15 серпня таліби захопили Кабул. Згодом вони оголосили загальну амністію для урядовців, пообіцяли надати більше прав жінкам та запевнили, що не вчинятимуть самосуд.
- США завершили виведення військ та покинули Афганістан.
- "Талібан" захопив аеропорт Кабула та відсвяткував вихід військ США пострілами у небо. Терористи заявили про "повне звільнення Афганістану".
- Єдиним незахопленим регіоном залишається провінція Панджшер. 31 серпня 2021 року таліби здійснили дві спроби захопити регіон, але не вдалось.