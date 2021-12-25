Путін хоче знищити Україну, однак йому це не вдасться, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головною метою президента Росії Володимира Путіна є знищення України. Водночас ризику вторгнення російських військ до України зараз майже немає.

За словами Олексія Данілова, українська розвідка зараз не фіксує значного збільшення російських військ біля наших кордонів. Про це секретар РНБО заявив в інтерв'ю виданню AFP.

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Влада не хоче лякати громадян

Олексій Данілов заявив, що з жовтня 2021 року кількість російських військових біля українських кордонів зросла з 93 до 104 тисяч, що не вважають значним збільшенням. Секретар РНБО наголосив, що влада не хоче лякати людей, оскільки це може дестабілізувати ситуацію всередині країни, що буде вигідним лише Кремлю.

Путін хоче знищити Україну. Чи вдасться йому? Ні. Наші громадяни захищатимуть нашу країну,

– заявив Данілов.

Однак, за словами секретаря РНБО, Росія робить все можливе для дестабілізації ситуації всередині України. для цього Кремль використовує кібератаки та поглиблює енергетичну кризу.

Олексій Данілов припустив, що вдатися до повномасштабного нападу Путін може лише у випадку, якщо усі теперішні намагання підірвати внутрішню ситуацію в Україні не спрацюють. Крім того, секретар РНБО звинуватив Росію і Путіна у намаганні розділити Україну.

Вони хочуть розірвати нашу країну, щоб вона перестала існувати в її нинішніх межах,

– наголосив Данілов.

Загроза повномасштабного вторгнення Росії: головне

Західні ЗМІ ще від жовтня 2021 року говорять про нарощування Росією військ біля кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення до України уже на початку 2022 року. Згодом цю інформацію підтвердив і керівник Головного управління Міноборони Кирило Буданов.

Через загрозу вторгнення низка західних партнерів України закликали Росію до деескалації та пригрозили наслідками у випадку агресії.

У Міноборони через загрозу вторгнення розширили перелік спеціальностей, представниці яких повинні стати на облік у військкоматі.

Питання безпеки України було однією із тем зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна, яка відбулася 7 грудня у форматі відеоконференції.

На фоні загрози вторгнення, Росія фактично поставила ультиматум США і НАТО та оприлюднила перелік "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу.

Переговори щодо "гарантій безпеки" між США та Росією можуть відбутися у 2022 році.

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