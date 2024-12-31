Путін хоче підірвати світовий порядок: які є важелі впливу на диктатора

На кремлівського диктатора Владіміра Путіна можна впливати лише з позиції сили. Зараз Україна не має такої змоги. Крім того, чимало країн також не демонструють силу щодо Росії.

Тому Путін вважає Захід слабким. Таку думку 24 Каналу озвучив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

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"Поки Україні не надають такої кількості можливостей, щоб продемонструвати силу. Зокрема, зараз дуже багато країн також не демонструють силу. Путін вважає, що Захід зараз слабкий, як ніколи. Він витягає Фіцо, Орбана, ще якихось людей, які можуть вплинути на те, щоб розвалити ту чи іншу конфігурацію", – сказав він.

Що повинен зробити світ

Віктор Шлінчак зазначив, що Владімір Путін намагається "дружити", зокрема, із турецьким лідером Реджепом Ердоганом, адже Туреччина входить до НАТО. Також він підтримує відносини із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

У такий спосіб Путін хоче зруйнувати будь-яку систему стримувань, противаг, співробітництва. Так званий очільник Кремля прагне руйнації того, що вибудовувалось роками, на чому Захід будував безпеку, економіку, міжнародні відносини і так далі.

Тобто Путін хоче підірвати світовий порядок. "Даючи йому фору" в економіці, у політиці, західні політики у цьому випадку працюють як агенти Путіна. Це абсолютно зрозуміло,

– підкреслив голова правління Інституту світової політики.

Проблема у тому, що не усі це розуміють. Світовим лідерам потрібно працювати над тим, щоб безпекові механізми працювали, як годинник.