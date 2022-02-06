Путін ходить коридорами Кремля і перебирає новими провокаціями

У Пекіні 4 лютого стартувала головна спортивна подія – Олімпійські ігри-2022. Для України ця подія важлива з 2 причин.

Найперше – це те, що Україна бере участь у цих іграх. Українські атлети представлені у 12 категоріях.

До теми "Вдам, що українців не існує": як мережа реагує на Путіна, що спав на Олімпіаді-2022

Саме тому я закликаю вас дивитися, вболівати, радіти й може навіть плакати від щастя всім разом.

Чи замовкнуть гармати під час Олімпіади

Проте не спортивними здобутками єдиними. Вважається що на час, коли у світі розпочинаються Олімпійські ігри, гармати замовкають. Значить можна було б трохи розслабитися, видихнути й не чекати на провокації з боку Росії.

Утім, як показує практика, правила існують для того, щоби їх порушувати. Саме цим Володимир Путін уже закарбувався у пам'яті. Коли світ спостерігав за відкриттям Олімпіади у 2008 році він нахабно вдерся до Грузії.

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У 2014 році, коли всі дивилися на шоу закриття Олімпійських ігор, Крим окуповували "зелені чоловічки". Саме тому щоб там не казали, і у чому би не запевняли нас на Росії, треба уважно стежити за руками.

Тим більше що глава Кремля останнім часом має вкрай знервований вигляд.

Фейкове відео від Кремля про Донбас

Серед цих питань багато не закритих гештальтів. Зокрема, як НАТО посміло не віддати йому Україну – такому грізному й озброєному до зубів ядерною зброєю.

Він намагається відновити порядок, який існував до 1991 року "с лучших побуждений". Україна ж сміє називати себе окремою державою, коли ми всі "братья" і вперто хоче забрати назад своє. Ще й сміє на кожне путінське "питання Криму розв'язане" говорити: "Не зовсім так".

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Поки президент країни-агресорки продовжує метатись довгими кремлівськими коридорами, намагаючись щось терміново вигадати, його інформаційні помийки заповнюють ефір чим можуть. Вони ще й не на таке здатні.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія планує зняти сфабрикований пропагандистський ролик нібито нападу українських сил на російську територію або на "російськомовне населення" Донбасу.

Така інформація надійшла від розвідки США. Там не виключають того, що спецслужби Росії можуть вдатися до такої провокації, як фейкове відео теракту або атаки на людей, яке використають як привід для вторгнення в Україну.

У Росії залишається менше шансів для маневрів

Імовірно, у ньому фігуруватимуть навіть "трупи й актори, які зображують скорботних людей, а також кадри зруйнованих об'єктів чи бойової техніки". Найімовірніше, це буде сцена інсценованого вибуху.

Що нам про це говорить? Про те що ми дійсно майже місяць обговорюємо різні ймовірні й сценарії й атаки з боку Харкова, і наступ з Білорусі, і кібератаку, і спробу посіяти хаос у головах або ж такий дестабілізаційний сценарій, коли Путіну доведеться йти й захищати російськомовне населення.

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Чим більше ми їх обговорюємо, тим менше у них залишається шансів для маневрів. Жоден із них для нас уже не є сюрпризом. На кожен із них готові реагувати у Європі та Україні.

Саме тому можна спокійно стверджувати, що і цей раунд гри в політику Росія нам програла. І цей, і наступний.

Україну від окупантів "прикриє" Туреччина

Двосторонні документи, які підписали Україна й Туреччина на порозі війни не підписуються, сказав Дмитро Кулеба. Мовиться про міжурядову Угоду про співробітництво у сфері молодіжної політики, Меморандум про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва у податковій сфері.

Також створення спільної митної ради, Угоди про співробітництво правоохоронних органів та зону вільної торгівлі.

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Це не лише величезний плюс до бюджету у доларовому еквіваленті, а це ще й упевненість у тому, що з Чорного моря нас "прикриває" Туреччина. У сенсі якщо Росії знову щось спаде на думку і вона захоче блокувати пересування наших кораблів.

Тепер це провокація не лише проти України, а й проти Туреччини, а тому й на реакцію слід очікувати не лише від нас й від Реджепа Ердогана.

Як ви розумієте, Путіна такий рахунок геть не влаштовує. Саме тому він з усіх сил намагається передати "сокиру війни" Україні, а зробити це можна лише примушуючи Україну виконати мінські умови.

Підбурювання до діалогу з псевдореспубліками

Пам'ятаєте, як представник Росії неочікувано для всіх сів за "нормандський стіл" перемовин. Здавалося б, з чого раптом. Усе просто.

У такий спосіб намагаються примусити Україну говорити на пряму з представниками невизнаних республік. У разі того, якщо цього не станеться, то стверджуватимуть, що це Україна не хочемо мирного врегулювання.

Мовляв, не хоче виконувати мінські домовленості, які Росія трактує, як і все інше на свій манір. Поки Кремль це робить, шансів, що компроміс знайдуть залишається все менше.

Ще важливо, що українська позиція із США у цьому питанні також збігається. І Україна, і США впевнені у тому, що прямі перемовини ні до чого не приведуть. Усі рішення ухвалює Кремль, а тому немає жодного сенсу говорити з маріонетками Путіна.

Скажу, що щоб там не було добре мати у союзниках такі сильні країни, як США, Велика Британія, Канада, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Німеччина та Нідерланди.

Угорщина підкладає свиню у важкі моменти

Погано, що навіть у такі пікові моменти є така країна як Угорщина, яка продовжує блокувати НАТОвські прагнення. Навіть якщо мовиться не про сам вступ до Північноатлантичного альянсу, а приєднання до кіберцентру при НАТО.

Через доволі часті напади Росії на Україну, зокрема через інтернет-простір, Україна подавала туди заявку, але Угорщині така ідея, як і жодні інші, не сподобалась.

Важливо Угорщина заблокувала Україні участь у кібер-НАТО

Як і очікувалося сама Угорщина своє "ні" поки ніяк не пояснила. Наступного разу НАТО зможе повернутися до розгляду заявки лише у другому півріччі 2022 року. Проте віри у те, що у нас різко налагодяться відносини з Угорщиною, чесно скажу, немає.

Міжнародна підтримка від Франції та Туреччини

Хіба що на неї зможуть вплинути хтось із партнерів. Тож цю ситуацію тримаємо на контролі й продовжуємо робити свою справу. Я маю на увазі продовжувати заручатися міжнародною підтримкою.

Тут мені теж є що вам розповісти. По-перше, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Володимир Зеленський сказав йому, що згоден на зустріч із Путіним у Туреччині.



Нова заява від президента Туреччини / Фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон же, сказав що особисто хоче приїхати до Києва 8 лютого, а перед тим 7 лютого поговорить із Путіним, щоб почути, що він там собі за "мультики" в голові малює.

Закриті "роти" проросійських телеканалів

Шкода лише знаєте що? Усі ці зустрічі не зможуть показати на каналах "Перший незалежний" та UkrLive у своїй авторській інтерпретації. На телебаченні їх немає вже кілька місяців, коли РНБО наклало на них санкції.

Тепер от і YouTube видалив або заблокував їхні канали, а разом із ними й урядові канали сепаратистів на Донбасі.

Якщо ви, як і я, не повірили у це щастя й особисто зайдете і перевірите інформацію, то скажете: "Катю, так вони ж он транслюють щось там".

Я вам скажу: "Так". Так і є. Зачувши, що пахне смаженим і "Перший незалежний" і UkrLive змінили акаунти на YouTube і продовжують мовити далі, а блокування назвали "актом цензури з боку тепер вже американської компанії".

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До речі свої платформи для "вещания" колегам та однопартійцям надав ніхто інший, як Вадим Рабінович. Що тут скажеш, так просто це не потопити.