Путін хотів привернути до себе увагу, – Казанський про "напад" Росії, який не відбувся

Наразі ситуація в Україні зовсім інша, ніж була у 2014 році. Володимир Путін, ймовірно, розуміє це, тому не може наважитись на нове вторгення.

Про це в ефірі 24 каналу розповів член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. За його словами, тих військ, які Кремль стягував до кордонів України – недостатньо для спроби окупації, це визнавали всі.

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Росії не вистачить військових, – Казанський

"Щоб реально розтрощити українську армію і зайняти більшість території, Росії не вистачить ані 100, ані 200 тисяч вояків. Треба буде проводити мобілізацію, тобто це дуже серйозно", – пояснив Денис Казанський.

Конфлікт з такою країною, як Україна, де велика кількість населення – це не так просто, сказав член української делегації у ТКГ. Ворог розуміє, що легкої історії тут не буде.

Думаю, що Путін і сам не дуже хотів вторгнення. Більше він хотів, на мій погляд, просто привернути до себе увагу. Він здається капризним дідом, який через те, що його не слухають і не сприймають серйозно його погрози – вирішив всіх налякати. Треба визнати, це спрацювало. Денис Казанський Член української делегації у Тристоронній контактній групі

Де-факто нападу не відбулося, але лідери Заходу почали їздити до Путіна та проводити з ним переговори, зазначив Денис Казанський. На його думку, саме цього глава Кремля і хотів, адже Росія наразі перебуває в ізоляції.

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