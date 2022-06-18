Путін хотів зробити з Росії могутню країну, а зробив ізгоя, – Подоляк про форум у Петербурзі

Президент Казахстану прямо перед Володимиром Путіним відмовився визнавати незалежність квазіреспублік на Донбасі. В Офісі Президента зазначили, що тепер Росія остаточно стала ізгоєм.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що жодна країна СНД чи ОДКБ не хоче бути причетною до російських злочинів. Імперські плани Путіна – зруйновані.

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнати квазіанклави "ЛДНР". Сирія залишалася єдиним союзником Кремля на політичній карті. Путін хотів зробити Росію могутньою країною, але зробив її ізгоєм,

– наголосив Подоляк.

Зауважимо, що Токаєв виступив на економічному форумі у Санкт-Петербурзі 17 червня. У присутності президента Росії він заявив, що не визнає незалежність так званих республік проросійських бойовиків на українському Донбасі. Лідер Казахстану також додав, що не визнає незалежності ні Тайваню, ні Косово, ні Абхазії, ні Південної Осетії.

До речі, політик зауважив, що в Казахстані лунають різні думки про війну в Україні.

Що на форумі наговорив Путін

У Санкт-Петербурзі, ясна річ, виступив і президент держави-агресорки Путін. Традиційно, він брехав про ситуацію в Україні та звинувачував Захід у всіх бідах світу. У хворій уяві очільника Кремля, російські окупанти вдерлися на територію незалежної держави, щоб "захищатися" та відстоювати свою "безпеку та право на вільний розвиток". От тільки незрозуміло, як наша держава, яка не відправляла своїх військових у Росію, могла загрожувати агресорці. Путін вирішив цього не пояснювати.

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Загибель мирних українців політик цинічно схарактеризував, як вимушений фактор. Мовляв, бойові дії завжди є трагедією для цивільного населення. При цьому він не згадав, що його військо цілеспрямовано атакує житлові райони та катує людей.

Не забув очільник Кремля пригрозити світу ядерною зброєю. Мовляв, його країна нікому не загрожує, але в разі чого – готова застосувати ядерну зброю. На думку політика, на Росію все ще чекає "світле майбутнє". Зокрема, він доручив домогтися зниження рівня бідності та зростання доходів. Дуже малоймовірно, що план агресора вдасться, адже йому завадять масштабні санкції.

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