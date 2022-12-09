"Путін втрачає контроль над собою": що зі здоров'ям диктатора та на що може піти його оточення

Російський диктатор Владімір Путін поводиться все неадекватніше. Він втрачає над собою контроль, а його психічний стан погіршується.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист із США Андрій Піонтковський. Так він прокоментував нещодавній неадекватний виступ Путіна за келихом шампанського.

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Піонтковський наголошує, що він не медик. Тому про фізіологічні проблеми Путіна не може говорити. Але очевидно, що психічний стан диктатора погіршується.

За його словами, диктатор чи не вперше з'явився на публіці п'яненьким. Це свідчить про серйозний стрес, який він переживає.

Особливо дивною була його поведінка, коли він в безсоромній позі з келихом шампанського в руці обговорював знищення української енергетичної інфраструктури,

– вважає Піонтковський.

Ця поведінка зовсім не поєднується з його колишнім образом так званого "холоднокровного мачо". Зараз Путін перебуває в стані розсіяності та стресу. Він розуміє, які наслідки будуть від воєнної поразки, до якої все йде.

Війна вже програна, а оточення намагається врятуватися

Піонтковський наголошує, що в Росії вже не залишилося людини, яка б не розуміла, що війна програна. Це усвідомлює і оточення Путіна, яке намагається зберегти владу, власність та життя в країні, яка зазнає воєнної поразки.

Ця ситуація дійсно загрожує Путіну. Адже без нього оточення ще зможе хоча б якось зберегти привілеї. Для них цілком прийнятно здійснити капітуляцію, зваливши все на російського диктатора.

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На думку Піонтковського, Сполучені Штати могли б допомогти Україні пришвидшити поразку Росії. Але вони все ж притримують вирішальний пакет озброєння зі значно потужнішою зброєю, яка б дозволила ЗСУ швидко вирішити усі питання.

Вони хотіли б досягти добровільного відходу путінської верхівки. Адже бояться обвалу всієї цієї системи влади, щоб не почалися некеровані процеси,

– розповів Піонтковський.

Чи дійсно Путін хворий