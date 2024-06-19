Переговори Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні: диктатори зробили перші заяви
Владімір Путін пізно ввечері 18 червня прибув до Північної Кореї, аби зустрітися з президентом Кім Чен Ином. Це перший візит кремлівського ватажка до КНДР за останні 24 роки.
У цьому матеріалі 24 Канал наводить головні заяви, що лунали під час поїздки Путіна на північ Корейського півострова.
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Кім Чен Ин підтримав так звану спеціальну операцію Росії в Україні. Загалом перемовини між кремлівською та північнокорейською широкими делегаціями тривали більш як півтори години. Попереду – особиста зустріч диктаторів. Відносини Москви та КНДР вступають у період нового розквіту, – зазначив Кім Чен Ин. Він також цинічно наголосив на важливій ролі Росії в підтримці стратегічного балансу у світі. Путін на зустрічі з Кім Чен Ином повідомив про "новий фундаментальний документ", який ляже в основу відносин між Кремлем та Пхеньяном. Минулого року під час вашого візиту до Росії ми значно просунулися у будівництві наших міждержавних зв'язків. Сьогодні підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу наших відносин на тривалу перспективу. Путін висловив сподівання, що наступна його зустріч з президентом КНДР пройде в Росії, а саме – у Москві. Захоплюючись "неймовірним перетворенням" Пхеньяна за останні 24 роки, Путін зробив чимало маразматичних заяв. Далі головні тези: За словами Путіна, Росія цінує підтримку КНДР щодо політики стосовно України.
Як Путіна зустрічали в Пхеньяні: відео
Кім Чен Ин підтримав так звану спеціальну операцію Росії в Україні. Загалом перемовини між кремлівською та північнокорейською широкими делегаціями тривали більш як півтори години. Попереду – особиста зустріч диктаторів.
Відносини Москви та КНДР вступають у період нового розквіту, – зазначив Кім Чен Ин. Він також цинічно наголосив на важливій ролі Росії в підтримці стратегічного балансу у світі.
Путін на зустрічі з Кім Чен Ином повідомив про "новий фундаментальний документ", який ляже в основу відносин між Кремлем та Пхеньяном.
Минулого року під час вашого візиту до Росії ми значно просунулися у будівництві наших міждержавних зв'язків. Сьогодні підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу наших відносин на тривалу перспективу.
Путін висловив сподівання, що наступна його зустріч з президентом КНДР пройде в Росії, а саме – у Москві.
Захоплюючись "неймовірним перетворенням" Пхеньяна за останні 24 роки, Путін зробив чимало маразматичних заяв. Далі головні тези:
За словами Путіна, Росія цінує підтримку КНДР щодо політики стосовно України.