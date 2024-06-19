Переговори Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні: диктатори зробили перші заяви

Владімір Путін пізно ввечері 18 червня прибув до Північної Кореї, аби зустрітися з президентом Кім Чен Ином. Це перший візит кремлівського ватажка до КНДР за останні 24 роки.

У цьому матеріалі 24 Канал наводить головні заяви, що лунали під час поїздки Путіна на північ Корейського півострова.

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