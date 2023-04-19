Критичний крок пропаганди, – Гайдай сказав, чому візит Путіна на Луганщину виглядає фейково

В Кремлі 18 квітня оголосили, що Владімір Путін відвідав штаби російського війська на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Це свідчить, що в тамтешній армії з'являється все більше проблем.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, російські пропагандисти таким способом відчайдушно шукають можливості відповісти на поїздки Президента України Володимира Зеленського на гарячі відрізки фронту.

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Гайдай переконаний, що ці поїздки Путіна на тимчасово окуповані території були критичним кроком, до якого вдалися російські пропагандисти.

Чому візит не викликає довіри

Ексголова Луганської ОВА вважає, що воєнний злочинець, який приймає європейських лідерів та послів на відстані 15 – 20 метрів, посилаючись нібито на якісь санітарні норми, не може приїхати на окуповані території і притягувати руку нібито звичайним, пересічним маріупольцям, а потім ще й приїхати на передову. На це в Кремлі пішли, щоб хоч якось покращити ситуацію всередині російської армії, хоча і техніки, і живої сили в них вистачає, але питання стоїть у моральному стані окупантів.

мовиться про березневу поїздку Путіна в тимчасово окупований Маріуполь. Багато деталей вказує, що це міг бути двійник , або відео могло бути зняте в Росії.

Наздогнати президента Володимира Зеленського у вчинках, не в піарі, а саме вчинках, йому вже не вдасться, що б вони не намагалися робити,

– додав мовець.

Український президент був на позиціях бійців в Бахмуті, Лисичанську, Авдіївці під обстрілами, це бачили військові і вся Україна.

На все це російська пропаганда не вигадала нічого кращого, ніж сказати про двійника українського президента, який здійснював поїздки.

І показали Максима, керівника охорони, як його. Але вони подібні, як я та іспанський льотчик,

– іронічно зауважив Гайдай.

Гайдай прокоментував повідомлення про поїздку Путіна на Луганщину: дивитись відео

Путін нібито приїжджав на тимчасово окуповану територію Херсонщини та Луганщини